消防員「6千字」血淚！親曝第一線心聲：救到不能救為止

台鐵太魯閣出軌意外發生至今已逾一周，消防員蔡旻諴身為第一線救災人員回憶起收到特搜群組當天傳來的訊息和連日搶救的心路歷程，內心仍感受到相當大的衝擊，更是透過臉書紀錄下六千字的第一線救災過程和前線消防的心聲，期盼逝者安息外，也希望民眾更能理解到「第一線的救災人員，也是需要人的鼓勵，需要人的關懷」。

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▲台鐵408次太魯閣號列車意外發生至今釀成50死，兩百餘人輕重傷，是台鐵40年來最嚴重事故。（圖／消防救難員蔡旻諴授權提供）

× ▲台鐵408次太魯閣號列車意外發生至今釀成50死，兩百餘人輕重傷，是台鐵40年來最嚴重事故。（圖／消防救難員蔡旻諴授權提供）

消防員蔡旻諴7日在臉書上記錄了逾6千字的救災心聲，其中更是提到自己當天事發時原本打算帶著一家四口出遊，但突然收到特搜群組的訊息後，只能回頭告訴孩子「有火車翻車，很多人受傷了，爸爸要去救人」，接著更詳細記錄了從趕赴現場、加入挺進救災的心情，最後更將任務結束後心中沉重的感受全數訴諸文字，更感嘆「消防員，一個只在災害現場出現的職業，卻被寄予沉重的期望」。

▲曾經歷過0206花蓮大地震的蔡旻諴坦言，這次救難與當時情況似曾相似。（圖／消防救難員蔡旻諴授權提供）

× ▲曾經歷過0206花蓮大地震的蔡旻諴坦言，這次救難與當時情況似曾相似。（圖／消防救難員蔡旻諴授權提供）

從事消防今年是第14年的蔡旻諴也向《NOWnews今日新聞》表示，自己紀錄下這些日子以來的心境，是希望有更多的社會大眾能知道身為第一線救災人員以及其眷屬的心聲，文章內也提到總覺得「自己好像還有什麼沒有做完」，更呼籲所有民眾在替憾事罹難者哀悼同時，「好好珍惜彼此身邊的人，多陪陪家人，伸出雙手抱一下，感受一下彼此的體溫」。

▲儘管現場狀況嚴峻到難以突破，哪怕生存機率低到令人絕望，消防救災人員仍不畏艱辛，第一線堅守崗位救災。（圖／消防救難員蔡旻諴授權提供）

× ▲儘管現場狀況嚴峻到難以突破，哪怕生存機率低到令人絕望，消防救災人員仍不畏艱辛，第一線堅守崗位救災。（圖／消防救難員蔡旻諴授權提供）

以下為消防員蔡旻諴太魯閣出軌事件搜救紀錄全文：

消防救難員蔡旻諴