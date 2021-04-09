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別苗頭? 遼寧艦群台海附近軍演　美2反潛機現身巴士海峽

新頭殼newtalk |

2021-04-09 13:54:36

▲ （圖／新頭殼）
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中國智庫「南海戰略態勢感知」計畫表示，兩架美國海軍反潛巡邏機今 (9) 日現身巴士海峽，展開展密集的巡邏飛行活動。由於中國遼寧號航母戰鬥群最近在台海附近海域軍演，中方懷疑，美國航母羅斯福號戰鬥群可能也會趕來跟解放軍別苗頭。

根據「南海戰略態勢感知」計畫，4月9日零時至7時，美海軍深夜罕見出動兩架P-8A反潛巡邏機赴巴士海峽附近海域進行「掃海」作業。以往進行這類操作，通常是美軍重大行動的先兆。由於潛水艇常常對航母構成威脅，因此一個航母戰鬥群通常會配有反潛機、驅逐艦，並且在水面下也會有護衛潛艦同行。

「南海戰略態勢感知」計畫平臺推測，這兩架美軍巡邏機可能是在為美海軍羅斯福號航母打擊群出南海「打前站」，或者是在「歡迎」中國遼寧號航母編隊的到來。

羅斯福號航母戰鬥群於4月4日由麻六甲海峽進入南海活動。該航母戰鬥群包括羅斯福號航母、拉塞爾號驅逐艦、邦克山號巡洋艦。

美國太平洋艦隊4月7日在其官網網站上發佈消息稱，羅斯福號航母戰鬥群於4月6日至7日與馬來西亞皇家空軍在南海舉行演習，這是美國和馬來西亞在2021年的首次雙邊演習。

另據日本防衛省統合幕僚監部4月4日發佈的消息稱，中國海軍遼寧艦航母等6艘水面艦艇通過沖繩島和宮古島之間的海域駛向太平洋。

根據日本防衛省公開的現場畫面顯示，除了遼寧號航母，這支航母編隊還包括055型南昌號萬噸級大型導彈驅逐艦（101艦）、052D型成都號和太原號導彈驅逐艦（分別為120艦和131艦）、054A型黃岡號導彈護衛艦（577艦），以及呼倫湖號綜合補給艦（965艦）。

對於有關國家派遣艦機到南海開展行動，中國國防部新聞發言人任國強大校曾表示，當前南海局勢總體穩定，根本不存在所謂航行自由問題，希望有關國家多為維護地區和平穩定作出建設性貢獻，而不要無事生非、製造麻煩。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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根據「南海戰略態勢感知」計畫，4月9日零時至7時，美海軍深夜罕見出動兩架P-8A反潛巡邏機赴巴士海峽附近海域進行「掃海」作業。 圖 : 翻攝自「南海戰略態勢感知」計畫
根據「南海戰略態勢感知」計畫，4月9日零時至7時，美海軍深夜罕見出動兩架P-8A反潛巡邏機赴巴士海峽附近海域進行「掃海」作業。 圖 : 翻攝自「南海戰略態勢感知」計畫
 

中國解放軍遼寧號戰鬥群。 圖 : 翻攝自人民微博
中國解放軍遼寧號戰鬥群。 圖 : 翻攝自人民微博
 

美國航空母艦羅斯福號。 圖：Seaman Alexander Williams提供　版權：Public Domai
美國航空母艦羅斯福號。 圖：Seaman Alexander Williams提供　版權：Public Domai
 

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