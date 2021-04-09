立院三讀房地合一稅2.0 在野黨立委：囤房稅才是本體
記者吳承翰／台北報導
2021-04-09 12:41:56
政府出手抑制炒房，今（9）日立法院院會三讀通過所得稅法，自7月1日起，凡購入房產2年內轉手，將課以45%重稅，2年以上未滿5年，則課35%稅金。這項法案自行政院提出版本，到今日三讀通過，時間不到一個月，可說是朝野高度共識下催生，但包含國民黨、民眾黨都有立委堅持囤房稅才是抑制炒房的本體，在房地合一稅2.0通過後，他們會持續推動囤房稅。
國民黨財政委員會立委曾銘宗表示，國民黨團力推房地合一稅過關，希望房市健全、居住正義落實，但房地合一稅2.0只是階段性法案，抑制炒房的本體，仍是囤房稅，國民黨團未來也會持續推動囤房稅立法。
曾銘宗另指出，台灣有300萬租屋人口，這些人比起因房地合一稅2.0而受益的民眾更值得關心，國民黨團也會推動，建立租屋市場透明機制，保障租屋族的權益。
台灣民眾黨立委蔡壁如則說，民進黨藉著居住正義的議題，拿了年輕人不少選票，但這幾年來房價仍高漲，她也曾說「蔡英文對不起年輕人。」房地合一稅2.0，是替過熱的房市打了退燒劑，未來健全房市、抑制炒房仍需跨部會努力。
蔡壁如補充，房地合一稅限制了短期轉手的炒房行為，但台灣房市會畸形，遠因是長期持有的成本太低，即便房地合一稅2.0上路，有錢的大戶仍有恃無恐，因為他們等得起。蔡壁如強調，囤房稅也是總統蔡英文的承諾，民眾黨會繼續堅持囤房課以重稅。
蔡壁如強調，現在很多年輕人不買改租，如果政府關心年輕世代，就應拿出誠意，若缺少囤房稅，房地合一稅的成效將大打折扣，囤房稅不只打房，也能讓房東們納入政府管理，健全租屋市場、避免房東逃漏稅。