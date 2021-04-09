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網球／法國3度封城影響法網延後1周開打　溫網如期登場

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-09 13:33:17

▲「瑞士特快車」Roger Federer和「西班牙蠻牛」Rafael Nadal今年曾在法網四強交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲「由於法國當地新冠肺炎疫情再度爆發，四大滿貫賽之一的法網宣布延後一周舉行，接續的溫網則如期登場。（圖／美聯社／達志影像）
由於法國當地新冠肺炎疫情再度爆發，四大滿貫賽之一的法網宣布延後一周舉行，將於5月24日至6月13進行，不過這也牽動到接著登場的溫網，溫網表示支持法網決定，並維持6月21日如期舉行。

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去年法網受到疫情影響，被迫延至9月底才開打，如今歐洲疫情未歇，法國累積總確診數已超過480萬例，高居世界各國第4，近日宣布第3度實施全國封城。

法網官方表示為了選手、工作人員和觀眾等安全，今年法網延期1周舉行。繼年初澳網延後2周開打，法網也暫定延後1周登場。

而隨後登場的草地大滿貫則決定如期舉行，溫網官方表示，特殊情況下，法網的決定取得澳網、溫網和美網的完全支持，不過溫網去年已經破天荒取消，損失慘重，今年勢必會打，目前開打日期不變，但會減少一周賽事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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