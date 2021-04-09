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俄羅斯陳兵烏克蘭邊界　德國籲蒲亭撤軍、美擬派艦黑海

中央社

2021-04-09 13:51:48

▲烏克蘭與俄羅斯近日關係緊張，歐美都高度關注雙方爆發衝突的可能。圖為烏克蘭總統澤倫司機近日視察東部地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭與俄羅斯近日關係緊張，歐美都高度關注雙方爆發衝突的可能。圖為烏克蘭總統澤倫司機近日視察東部地區。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社柏林/莫斯科8日綜合外電報導）德國總理梅克爾今天告訴俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）必須撤回在烏克蘭邊界的軍隊，但蒲亭反控基輔當局在衝突地區「挑釁」。美軍則打算派軍艦到黑海聲援烏克蘭。

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路透社報導，烏克蘭政府軍在東部頓巴斯（Donbass）地區與俄國所支持的分離主義者衝突升溫，基輔也拉高分貝警示俄羅斯陳兵烏東邊境施壓。

德國政府公布梅克爾與蒲亭通電話的內容，指出「總理要求俄國解除兵力以便降溫情勢」。

俄國先前表示陳兵俄烏邊界是防禦性、不構成威脅，但只要他們覺得合宜，就會持續陳兵。

烏克蘭指控俄國集結兵力是為在9月國會大選前轉移國內的政治壓力，包括將異議人士納瓦尼（AlexeiNavalny）下獄，但克里姆林宮反駁烏克蘭說法。

另一方面，美國國防部官員今天向美國有線電視新聞網報導（CNN）透露，鑒於俄羅斯在烏克蘭的東部邊界持續增加軍力，未來幾週將派遣軍艦到黑海，以示對烏克蘭的支持。

官員表示，美國海軍在黑海的行動多為例行性，但若布署軍艦，則是對莫斯科傳達「華府正密切關注」的特定訊息，還表示海軍會持續在黑海國際空域空中偵察，監視俄國海軍動靜及在克里米亞的俄軍動向。

1936年的蒙特魯公約（Montreux Convention）賦予土耳其對進出黑海相關海峽的控制權，非黑海沿岸國的美國若要通過，必須14天前告知。目前還不清楚美方是否發送通知。

美軍2架B-1槍騎兵轟炸機當地時間昨天才在愛琴海周邊執行任務，官員告訴CNN，美方尚未發現俄軍集結有準備進犯的跡象，目前的評估是俄國正在進行訓練和演習，尚未顯示有進一步的行動。

英國廣播公司（BBC）報導，前俄國副總理、現任克里姆林宮副幕僚長柯札克（Dmitry Kozak）說，要是烏克蘭對其境內東部的俄語居民發動全面性攻擊，俄軍將出手介入。

他還警告，衝突升溫很可能會是烏克蘭步入末日的起點，「這槍不會是開在腿上，而是臉上」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100409

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