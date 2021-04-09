NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

內政部要求國民黨改黨徽？陳宗彥：僅分析並無要求

記者吳承翰／台北報導

2021-04-09 13:05:27

黨徽
▲中華民國國徽和國民黨黨徽，一直以來被外界認為非常雷同，左為國徽、右為黨徽。（圖／NOWnews影像中心）
立法院1月臨時會時，通過時代力量黨團提案，要求內政部在2個月內評估國徽與國民黨徽太相似，是否有更改必要。昨（8）日內政部報告出爐，認為國徽、國民黨徽確實太像。內政部認為，由於改國徽工程浩大，國民黨可順應時代，主動更改黨徽，和國徽做出區隔，此番建議遭到國民黨強烈反彈，今日內政部次長陳宗彥受訪強調，報告僅就改國徽、改黨徽的難易度做出分析，並沒有「要求」特定政黨改黨徽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於國民黨團批評，內政部在太魯閣案的頭七這天，丟出高度政治性的議題，相當沒人性。陳宗彥回應，內政部是依照立法院在預算審查時的決議內容，提出關於國旗國徽是否有更改的必要，該決議的時限是4月9日之前提出，才會在8日提出這份報告。

陳宗彥指出，報告僅就國旗國徽的規定是在憲法裡面，還有說明它的緣由。另外，因為國旗國徽牽涉的範圍非常廣大，從一般民眾還有很多機關都是跟國徽會有相連結，比如說，像警察、消防、救護，還包括我們的護照等，都跟民眾、機關都有非常多攸關的關係，所以我們的報告內容大概是就這一塊進行討論。

另外，陳宗彥也說，因為現在政黨在整個民主化、自由化的狀況下，有非常多政黨，也有些政黨的徽章其實有做一些更易，所以我們才會在該報告內有所建議，也僅就這一塊提出。

至於引發國民黨反彈，陳宗彥強調，該報告內容並沒有「要求」任何在野黨改黨徽，僅就國徽、黨徽的更改難易程度分析，並沒有做具體的建議。依照政黨法的規定，政黨是否要更改黨章是依照自己內部的規範決定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
88.46%11.54%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
27.63%72.37%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀