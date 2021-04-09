內政部要求國民黨改黨徽？陳宗彥：僅分析並無要求
記者吳承翰／台北報導
2021-04-09 13:05:27
立法院1月臨時會時，通過時代力量黨團提案，要求內政部在2個月內評估國徽與國民黨徽太相似，是否有更改必要。昨（8）日內政部報告出爐，認為國徽、國民黨徽確實太像。內政部認為，由於改國徽工程浩大，國民黨可順應時代，主動更改黨徽，和國徽做出區隔，此番建議遭到國民黨強烈反彈，今日內政部次長陳宗彥受訪強調，報告僅就改國徽、改黨徽的難易度做出分析，並沒有「要求」特定政黨改黨徽。
對於國民黨團批評，內政部在太魯閣案的頭七這天，丟出高度政治性的議題，相當沒人性。陳宗彥回應，內政部是依照立法院在預算審查時的決議內容，提出關於國旗國徽是否有更改的必要，該決議的時限是4月9日之前提出，才會在8日提出這份報告。
陳宗彥指出，報告僅就國旗國徽的規定是在憲法裡面，還有說明它的緣由。另外，因為國旗國徽牽涉的範圍非常廣大，從一般民眾還有很多機關都是跟國徽會有相連結，比如說，像警察、消防、救護，還包括我們的護照等，都跟民眾、機關都有非常多攸關的關係，所以我們的報告內容大概是就這一塊進行討論。
另外，陳宗彥也說，因為現在政黨在整個民主化、自由化的狀況下，有非常多政黨，也有些政黨的徽章其實有做一些更易，所以我們才會在該報告內有所建議，也僅就這一塊提出。
至於引發國民黨反彈，陳宗彥強調，該報告內容並沒有「要求」任何在野黨改黨徽，僅就國徽、黨徽的更改難易程度分析，並沒有做具體的建議。依照政黨法的規定，政黨是否要更改黨章是依照自己內部的規範決定。