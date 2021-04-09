高雄市議會開議第一天就流會創首例　只開了62分鐘

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民進黨團總召鄭光峰表示，新市府上任邁向第二會期，上個會期是預算，所以這個會期的腳步應該會加快，執政黨的議員們不只是監督市長緊緊緊、兩年拚四年政策的執行，每一個議員選區也有個別的議題需要市府執行，民進黨團會在這個會期，跟市長做報告並監督執行；無黨團結聯盟朱信強則針對城鄉差距，對農民的照顧，及基礎建設的問題向市長陳其邁建言，希望市府多照顧這些需要照顧的人。
國民黨團總召童燕珍則是和市長陳其邁抱怨，童燕珍說，昨日國民黨團捐100萬給花蓮縣政府，希望能為太魯閣號出軌受難者及家屬提供幫助，但講到高雄過去的一些事情，執政黨議員就攻擊，並揭開代表花蓮縣府到高雄的這位秘書有什麼案底？童燕珍認為，黨團是捐錢給縣政府，不是捐給某個人，而且也不是給現金，是直接匯款會到專戶，打擊後面捐款的人有一點莫名其妙，大家都希望喚起民眾重視，不要再讓這件事情一再發生，民進黨也應該口徑一致才對。
議長曾麗燕在開議時則強調，市民最關注的議題是治安的維護及空污的改善，全體市民共同生活在高雄，一起呼吸高雄的空氣，市府有責任讓全體市民擁有免於恐懼的生活，並且可以呼吸乾淨的空氣，滿足市民最基本的需求，並要求市府團隊尊重每位議員所代表的民意，重視每位議員的監督。
定期會首日原定有半天的議程，會中國民黨議員邱于軒針對部分局處對於議員審查預算中的「附帶決議」不重視，不論做不做得到都應該告知議員，認為局處不尊重議會與所有議員，表達強烈不滿，在10點56分就提出額數問題，議長曾麗燕則宣布休息10分鐘，文化局長王文翠也致歉，強調會進行檢討，但之後仍有議員對於附帶決議的看法不一，邱于軒再提額數，民進黨議員則提出要具名清點。
清點過後現場有民進黨議員黃文志、陳幸富、李雅慧、陳致中、何權峰、韓賜村、鄭光峰、郭建盟、張漢忠、鄭孟洳、黃文益、簡煥宗、邱俊憲、黃秋瑛、林富寶、李喬如、高閔琳、林宛蓉，國民黨議員則有黃紹庭、陳玫娟、曾俊傑、鄭安秝、陳若翠、李雅靜、陳美雅、陳麗珍、曾麗燕、邱于軒，時代力量林于凱，親民黨、民眾黨吳益政，以及無黨的陳善慧、黃捷共32人，不足過半數33人，在落槌開議後的第62分鐘，11點32分就散會；據悉，「附帶決議」依照相關法令解釋，其實只有建議性質，並沒有沒有實質約束力，卻是府會間的的溝通、與尊重表現。