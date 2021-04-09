特企／神選之作！格蘭菲迪22年雪莉之王

全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌－格蘭菲迪Glenfiddich，今天宣布旗下奢華系列最新力作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」正式在台上市，是一款專為大中華區消費者慶祝重要時刻而精心打造的高端烈酒，尊貴外型及迷人酒性盡顯兩大奢華世界的絕美之處，巧妙融合了蘇格蘭斯貝塞的精湛工藝與西班牙的神秘風情，是格蘭菲迪又一款突破性的傳奇匠心傑作。





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一場跨越兩個奢華國度的至奢盛宴「格蘭菲迪X跨悅之宴」為這款雪莉風味神選之作隆重揭開序幕，不僅獨家打造神秘的沈浸式震撼體驗，更有西班牙頂級美饌伴佐高端珍釀。格蘭菲迪22年雪莉之王的問世使格蘭菲迪奢華系列邁向嶄新方向，再一次突破了威士忌的想像，就如同被刻畫上印記X的Palo Cortado雪莉桶一般神秘獨特又引人嚮往。





「格蘭菲迪Ｘ跨悅之宴 品酒餐會」五感體驗新升級 啟動奢華系列的神選之作





格蘭菲迪多年來潛心於開發高年份風味威士忌，精心打造出一套特性鮮明的「奢華系列」產品，以滿足高端烈酒市場的多元需求，該系列靈感源自於兩個奢華世界的交會，陳放多年的酒液因流淌自不同地域國情的酒桶而顯得彌足珍貴。不僅有年節送禮氣派首選「格蘭菲迪21年蘭姆酒桶單一麥芽威士忌」、以及點亮人生珍貴慶祝時刻的「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」，2021更迎來了萬眾矚目的巔峰之作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」，讓每個重要的宴客時機既體面又別具風味。





發表會當天由格蘭菲迪奢華系列領銜，結合格蘭菲迪22年雪莉之王的神選X標誌打造一場前所未有的頂級餐酒盛宴『格蘭菲迪 跨悅之宴Glenfiddich Xperience』，透過專屬電梯的沈浸式穿越體驗、3D動畫震撼視聽，引領賓客穿梭橫跨兩個偉大國度，進入神秘的神選之境。這次格蘭菲迪品牌大使James攜手五星飯店西班牙籍行政主廚Daniel，帶領賓客領略傳奇威士忌碰撞異域美食的嶄新風味，新意上特別選用世界上最昂貴的香料女王「番紅花」入菜，顛覆經典西班牙海鮮燉飯的味覺與視覺想像，主餐更嚴選了頂級饕客才知道的精華部位「側腹膜橫肌牛排」，一隻牛獨有兩塊的珍稀性，完美映襯了格蘭菲迪22年雪莉之王的不凡之姿，頂級美饌佐珍釀好酒為奢華系列開創前所未有的味蕾體驗。





唯有極稀雪莉桶才能成就「雪莉之王」！格蘭菲迪22年雪莉之王再創奢華傳奇





格蘭菲迪22年雪莉之王是繼2019後所推出的新一款高年份奢華系列產品，由內到外皆盡顯奢華感與奪目的霸氣格調。格蘭菲迪以顛覆對傳統製酒手法的嘗試精神而聞名，這次的試驗便是為鍾愛雪莉桶風味的大中華區飲用者所量身打造的高端產品。格蘭菲迪22年雪莉之王萃取於兩個奢華世界的工藝靈魂，是格蘭菲迪首次嘗試將封存於歐洲橡木桶長達22年的威士忌，以極為珍稀的西班牙Palo Cortado雪莉桶過桶完成，交融出最為圓潤細緻的迷人風味，可謂是彰顯品牌靈感和技藝的突破之作。





每個Palo Cortado酒桶都具有一個罕見的特徵，製酒過程酒桶內部發生了無法解釋的變化，所以才得以創造出獨特且複雜的謎樣風格。格蘭菲迪首席調酒師布萊恩・金斯曼Brian Kinsman表示「舉世聞名的Palo Cortado雪莉桶是我們尋覓許久的釀酒首選，我們非常驚喜這個試驗結果十分出乎意料，這款神秘感十足的威士忌對於格蘭菲迪而言確實是獨一無二的。」每一個被精選出來的Palo Cortado雪莉桶都會被手工標記「X」符號，唯有產量極稀的Palo Cortado才能成就Ace級的「雪莉之王」。





格蘭菲迪22年雪莉之王是充滿活力且具有層次風味的威士忌，色澤以豐盈的深紅色調呈現，蘊含棗香、黑巧克力和葡萄乾的奇妙組合，口感上帶有橡木的層次感、深邃的香草和杏仁糖的甜味，並散發出微妙的柑橘風味與豐富的水果蛋糕交織而成的芬芳氣息，複雜且超脫俗的餘韻存於唇齒間，每一口都能留下迷人的品飲記憶。瓶身裝入帶有神選X記號的酒紅色盒中，意味著這款酒是收斂於萬中選一的Palo Cortado雪莉桶，最是適合用來為重要的場合留下難忘的紀念。





即日起「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」正式在台上市、領先全球獨賣！源自神秘、意外、稀有且無法解釋的Palo Cortado雪莉桶，造就了格蘭菲迪Ace級的巔峰之作，每瓶建議售價$7,400元，全台菸酒專賣店及私藏酒窖皆有販售。



