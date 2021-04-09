快訊／新增4例境外！分別來自義大利、菲律賓與英國

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案 1053 為菲律賓籍 20 多歲女性移工，今年 3/5 來臺工作，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3/18 接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4/7 搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct 值 32，二採核酸檢測陰性，血清抗體 IgM 陰性、IgG 陽性）。個案在臺期間無症狀，同行採檢者皆有佩戴口罩及保持適當間隔，故無匡列接觸者。
案 1054 為菲律賓籍 20 多歲男性移工，今年 3/17 來臺工作，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3/30 接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，4/7 至醫院自費採檢，並於今日確診（Ct 值 35，二採 Ct 值 37，血清抗體 IgM 陰性、IgG 陽性)。已掌握個案接觸者 6 人，其中 3 人列居家隔離，3 人列自主健康管理。
案 1055 為本國籍 30 多歲男性，2020 年 1 月至英國工作，去年 11 月下旬出現發燒、咳嗽症狀，於當地就醫並確診 COVID-19；個案今年 3/26 返臺，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3/27 進行專案採檢，結果為陰性，4/8 接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct 值 32，核酸二採及血清抗體檢驗中）。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計 1,054 例確診，分別為 938 例境外移入，77 例本土病例，36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染及 1 例不明；另 1 例（案 530）移除為空號。確診個案中 10 人死亡、1018 人解除隔離、26 人住院隔離中。