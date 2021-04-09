NBA／瘋狗貝又來！CP3整個人彈起落地 太陽無奈止7連勝
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-09 14:27:55
快艇防守悍將「瘋狗貝」Patrick Beverley今(9)日又再度出現誇張動作，這次受害的是太陽老牌後衛「CP3」Chris Paul，整個人彈到空中摔倒，最後Beverley直接被驅逐出場，不過快艇終場仍以113:110獲勝，太陽終止7連勝。
事情發生在第四節還有7分鐘左右，Paul持球從後場推進，Beverley刻意阻擋，手還頂了一下，讓Pau整個人彈到空中，最後單腳落地，好在沒有受傷，Beverley第一時間承認犯規，但場上氣氛頓時緊繃，所幸沒有擴大衝突。
裁判重看回放確認犯規動作，最後給了Beverley二級惡意犯規，直接驅逐出場，Beverley不敢置信，和裁判說了幾句後，仍接受判決退場。Beverley先發出賽17分鐘，沒有得分僅貢獻2助攻1阻攻。
當時快艇還領先8分，太陽一路追趕，無奈下半場熄火遺憾吞敗，「70分先生」Devin Booker攻下最高24分，狀元中鋒Deandre Ayton添18分10籃板，Paul也有13分7籃板。
不過快艇雙星Paul George、Kawhi Leonard主導戰況，前者拿下最高33分，後者挹注27分，加上新成員Rajon Rondo的15分，只有3人得分上雙照樣射下太陽。此役過後，距離西區第2的太陽只落後2場勝差。