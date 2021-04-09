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高市議會開議首日藍議員批不被尊重　網酸高流廁所蠻乾淨

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-09 15:00:34｜2021-04-09 15:32:55

▲高市議員邱于軒點名文化局未將公共藝術基金每半年執行成果報告送議會，未重視附帶決議。遭網酸高流在滿載測試認真的準備連廁所都蠻乾淨的。（圖／截自wecare高雄臉書）
▲高市議員邱于軒點名文化局未將公共藝術基金每半年執行成果報告送議會，未重視附帶決議。遭網酸高流在滿載測試認真的準備連廁所都蠻乾淨的。（圖／截自wecare高雄臉書）
高雄市議會今（9）日開議首日即出現流會。市議員邱于軒不滿市府部分局處不尊重議會，特別點名文化局未將公共藝術基金每半年執行成果報告送議會，未重視附帶決議，對此，Wecare高雄在臉書神還原議會現場，網友也狠酸表示，文化局、高流在滿載測試真的有認真的準備好廁所、也蠻乾淨的，小編去用過也是覺得不錯。而且，去廁所打卡的明明不是文化局啊。

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▲高市議員邱于軒怒摔報告書，遭網酸高流在滿載測試認真的準備連廁所都蠻乾淨的。（圖／截自wecare高雄臉書）
▲Wecare高雄在臉書貼圖影射議員怒摔報告書，。（圖／截自wecare高雄臉書）
今天議會首日議程為市府報告事項，其中在討論議會附帶決議案時，包括議員吳益政、邱于軒都對市府處理附帶決議案的態度不滿，邱于軒更當場摔報告書，特別針對文化局未能提送公共藝術基金會執行成果報告，且未能提前告知議會未能執行，怒指文化局態度高傲，對議會不尊重，一度怒提額數問題，要求清點在場人數，曾麗燕趕緊喊休息化解爭議。

邱于軒不領情，當下氣憤提案清點額數，經記名清點後，議事廳僅有32名議員，其中國民黨缺席24席，民進黨缺席8席，台聯缺席1席，總共現場未達半數的33人，最後只好散會。

另外也有綠營議員分析，文化局之所以會捲入這場無妄之災，是因為高雄流行音樂中心在大港開唱當天，同步進行滿載測試時，廁所竟然變成年輕人的打卡景點。議員也笑稱，文化局應該蠻哀怨的，不如乾脆封閉廁所，否則一直被邱于軒遷怒也不是辦法。

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