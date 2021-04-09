高市議會開議首日藍議員批不被尊重 網酸高流廁所蠻乾淨
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-09 15:00:34｜2021-04-09 15:32:55
高雄市議會今（9）日開議首日即出現流會。市議員邱于軒不滿市府部分局處不尊重議會，特別點名文化局未將公共藝術基金每半年執行成果報告送議會，未重視附帶決議，對此，Wecare高雄在臉書神還原議會現場，網友也狠酸表示，文化局、高流在滿載測試真的有認真的準備好廁所、也蠻乾淨的，小編去用過也是覺得不錯。而且，去廁所打卡的明明不是文化局啊。
今天議會首日議程為市府報告事項，其中在討論議會附帶決議案時，包括議員吳益政、邱于軒都對市府處理附帶決議案的態度不滿，邱于軒更當場摔報告書，特別針對文化局未能提送公共藝術基金會執行成果報告，且未能提前告知議會未能執行，怒指文化局態度高傲，對議會不尊重，一度怒提額數問題，要求清點在場人數，曾麗燕趕緊喊休息化解爭議。
邱于軒不領情，當下氣憤提案清點額數，經記名清點後，議事廳僅有32名議員，其中國民黨缺席24席，民進黨缺席8席，台聯缺席1席，總共現場未達半數的33人，最後只好散會。
另外也有綠營議員分析，文化局之所以會捲入這場無妄之災，是因為高雄流行音樂中心在大港開唱當天，同步進行滿載測試時，廁所竟然變成年輕人的打卡景點。議員也笑稱，文化局應該蠻哀怨的，不如乾脆封閉廁所，否則一直被邱于軒遷怒也不是辦法。