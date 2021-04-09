名家論壇》膝關節／台灣影院2021第一季體檢

我是廣告 請繼續往下閱讀
答案是4%，對，只有回溫4%。
主要是去年1-2月不好，主要是3月中末段開始不好。今年跟去年同比差距最大，預計會是第二季才會拉出差距。
其實就票房表現來看，2020年本來就是淡季，第一季就不好，第二季徹底崩壞，第三季回溫，第四季略差。如果拿下面資料分析，就知道，基本上過去第一季的正常值就應該在20億到25億是正常，但2020年開季差強人意，第一季完全就是不及格的分數。
2021年開季仍處於受傷修補階段，加上好萊塢大片多半都是從4月之後才起跑，前三個月的超級大片還好有《哥吉拉大戰金剛》，外加去年底的《神力女超人1984》有半數票房算在今年初，以及《角頭外傳》票房也表現出色，所以雖然缺乏大片，但還不至於全面失守。總觀影人次，也不過只比去年多了5萬人次，相較於之前2017-2018年都有千萬觀影人次，這三年的觀影人次整體下滑率幾乎快打對折。
這對電影產業的下游收益來說，第一季的淡季本來就不佳，更需要基本觀眾的護盤。基本觀眾也就是會看中小型電影的觀眾，並非只有購買儀式性大片的觀眾。
這其中又以奧斯卡電影在第一季也會扮演重要刺客，畢竟往年奧斯卡會在2-3月之間舉辦，順應奧斯卡熱度上映的電影也都會有固定客層。今年受限去年實在太多片沒有上院線，串流平台固然降低了收看門檻，卻也降低了整體奧斯卡討論聲量。以至於今年就算要搭奧斯卡熱，受到典禮也延後，要看能上院線的電影，最近的《游牧人生》表現算出色了，接下安東尼霍普金斯主演的《父親》或許能扮演一下票房刺客的黑馬機會。
以下為近年全國第一季度的票房資料，如果今年沒有《哥吉拉大戰金剛》，這個季度搞不好還輸給去年！也拜《哥吉拉大戰金剛》拉抬了IMAX等特殊規格的影廳票價，所以整體平均票價稍稍拉高了些。
2017總戲院：110 家
總票房：2,711,767,646 元
總人次：11,621,690 人
平均票價：233.3 元
2018總戲院：113 家
總票房：2,596,296,325 元
總人次：11,207,362 人
平均票價：231.7 元
2019總戲院：119 家
總票房：2,004,897,920 元
總人次：8,560,981 人
平均票價：234.2 元
2020總戲院：119 家
總票房：1,279,256,473 元
總人次：5,504,399 人
平均票價：232.4 元
2021總戲院：115 家
總票房：1,337,273,665 元
總人次：5,557,015 人
平均票價：240.6 元
●作者：膝關節／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
opinion@nownews.com