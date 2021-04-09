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名家論壇》膝關節／台灣影院2021第一季體檢

文/膝關節

2021-04-09 14:43:59｜2021-04-09 14:45:17

▲電影《哥吉拉大戰金剛》。（圖／華納兄弟）
▲電影《哥吉拉大戰金剛》。（圖／華納兄弟）
經歷了淒風苦雨的2020年，全世界的許多產業深受新冠病毒打擊重挫，其中電影產業幾乎是海景第二排，第一排是國際旅遊相關延伸出來的工作產業。好萊塢為了避險，2020年是大片大撤退的一年。不是延後一年就是選擇與串流平台同步，有些甚至直接上串流平台。

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那麼，身為防疫模範生的台灣，去年因為有幾部國片秋天發威，《天能》、《屍速列車2》撐住半壁江山，以及《鬼滅之刃》的劇場版助攻大補血，才讓下半年起死回生。去年第一季的過年表現並不好，3月更成了浴血月份，營收慘淡，所以光就今年第一季跟去年相比，勉強回溫幾成呢？

答案是4%，對，只有回溫4%。

主要是去年1-2月不好，主要是3月中末段開始不好。今年跟去年同比差距最大，預計會是第二季才會拉出差距。

其實就票房表現來看，2020年本來就是淡季，第一季就不好，第二季徹底崩壞，第三季回溫，第四季略差。如果拿下面資料分析，就知道，基本上過去第一季的正常值就應該在20億到25億是正常，但2020年開季差強人意，第一季完全就是不及格的分數。

2021年開季仍處於受傷修補階段，加上好萊塢大片多半都是從4月之後才起跑，前三個月的超級大片還好有《哥吉拉大戰金剛》，外加去年底的《神力女超人1984》有半數票房算在今年初，以及《角頭外傳》票房也表現出色，所以雖然缺乏大片，但還不至於全面失守。總觀影人次，也不過只比去年多了5萬人次，相較於之前2017-2018年都有千萬觀影人次，這三年的觀影人次整體下滑率幾乎快打對折。

這對電影產業的下游收益來說，第一季的淡季本來就不佳，更需要基本觀眾的護盤。基本觀眾也就是會看中小型電影的觀眾，並非只有購買儀式性大片的觀眾。

這其中又以奧斯卡電影在第一季也會扮演重要刺客，畢竟往年奧斯卡會在2-3月之間舉辦，順應奧斯卡熱度上映的電影也都會有固定客層。今年受限去年實在太多片沒有上院線，串流平台固然降低了收看門檻，卻也降低了整體奧斯卡討論聲量。以至於今年就算要搭奧斯卡熱，受到典禮也延後，要看能上院線的電影，最近的《游牧人生》表現算出色了，接下安東尼霍普金斯主演的《父親》或許能扮演一下票房刺客的黑馬機會。

以下為近年全國第一季度的票房資料，如果今年沒有《哥吉拉大戰金剛》，這個季度搞不好還輸給去年！也拜《哥吉拉大戰金剛》拉抬了IMAX等特殊規格的影廳票價，所以整體平均票價稍稍拉高了些。

2017總戲院：110 家

總票房：2,711,767,646 元

總人次：11,621,690 人

平均票價：233.3 元

2018總戲院：113 家

總票房：2,596,296,325 元

總人次：11,207,362 人

平均票價：231.7 元

2019總戲院：119 家

總票房：2,004,897,920 元

總人次：8,560,981 人

平均票價：234.2 元

2020總戲院：119 家

總票房：1,279,256,473 元

總人次：5,504,399 人

平均票價：232.4 元

2021總戲院：115 家

總票房：1,337,273,665 元

總人次：5,557,015 人

平均票價：240.6 元

●作者：膝關節／影評人

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