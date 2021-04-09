獨／「正義魔人」大量檢舉 波麗士吃不消啦
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-09 15:29:25
台中市警局近日經常接獲「正義魔人」在交通尖峰時段大量檢舉交通違規，讓派出所疲於奔命，大喊吃不消；員警表示上下班交通尖峰時段，派出所執勤人員經常在處理交通事故案件及路口交整，若還要臨時抽身趕場處理檢舉違規的案件，真的是分身乏術，呼籲民眾可以善用警察局網站檢舉或使用警政APP上傳違規照片舉發，警察局權責人員即會依檢舉內容開單寄發處罰。
台中市警局110近日多次接獲民眾檢舉交通違規，每一次的檢舉地點竟多達十餘處，例如「文心路三段有車輛並排停車、某某路有違規停車、某某路至某某路段有紅線停車…」，一開始派出所員警都很認真地前往所指地段搜尋查處，但由於檢舉的地段涵蓋太廣，而且每一次檢舉少則三、四處路段，多則十餘處路段，執勤員警若當時正在定點執行交通疏導，或正在道路處理交通事故案件，突然接獲這種「臨時插隊」的檢舉通報，真的是分身乏術、疲於奔命。
是否有民眾惡整警方?員警表示寧可不做如是想，表示民眾舉報違規事件的熱心是值得肯定的，顯示民眾有心讓台中市的市容與交通更有秩序，讓不守法的民眾得到應有的處罰與警愓，但是因為民眾檢舉的時段都集中在上下班交通尖峰時間，是警察最忙的時段，且一次檢舉那麽多件、每一路段又那麽長，橫跨多個分局轄區，沒有明確的地點及車號，處理員警必須花很多時間沿著路段搜尋所指的違規事實，這可能讓員警原有的正常勤務癱瘓掉。
員警表示維護治安交通人人有責，不能全靠有限的警力，警力有限民力無窮，在科技執法的時代，台中市警察局早已設有網站受理民眾檢舉，另設有「台中市警政APP」供民眾手機下載，民眾可將違規事實拍照上傳，警方專責人員即會依法開單，呼籲善用科技減輕警力負擔。