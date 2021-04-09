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曾爆與成龍談不倫戀！日女星發寫真復出　紀錄「超赤裸」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-09 15:20:04｜2021-04-09 15:28:07

水澤亞紀曾自爆與成龍談戀愛。（圖／翻攝成龍微博、水澤亞紀IG）
▲水澤亞紀（右圖）曾自爆與成龍談戀愛。（圖／翻攝成龍微博、水澤亞紀IG）
日本元祖級寫真女星水澤亞紀（溜井昭子），出道時以清純外型拍攝性感寫真打開知名度，今年66歲的她打算再次發行全裸寫真，感謝粉絲長久以來的支持，而她過去曾自爆與成龍祕戀，如今推出新寫真，勢必再度引起討論。

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水澤亞紀的感情一直是外界關注的焦點，她曾與英語教材公司的美國人副社長結婚，育有一子一女，但婚姻維持7年便告吹。離婚後，她自爆被派到西班牙採訪成龍，2人因此認識並談了1年的不倫戀，更直接在節目上稱讚成龍「身材很棒，人也很溫柔」，還表示為了讓兒女知道她真的與成龍在交往，成龍還跑到電視台後台與孩子見面、合照。而她近來接受日媒專訪，提到以前是戀愛體質，現在覺得一個人生活才是最好的，也不希望人生再被男人干擾，所以她已經30年沒再婚，也不談戀愛了。

▲水澤亞紀將推出全裸寫真報答粉絲。（圖／翻攝水澤亞紀IG）
▲水澤亞紀將推出全裸寫真報答粉絲。（圖／翻攝水澤亞紀IG）
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▲水澤亞紀自爆與成龍交往過。（圖／NOWnews資料照）
水澤亞紀放下了感情，卻依舊熱愛演藝圈的工作，所以想要再拍一次全裸寫真，縱使身材已不如當年，但她樂觀地認為透過寫真不僅記錄了自己的體態，也是送給粉絲的禮物，更是集大成之作，「要把45年的生活軌跡記錄下來才有意義。」

▲水澤亞紀將推出全裸寫真報答粉絲。（圖／翻攝水澤亞紀IG）
▲水澤亞紀年輕時身材好又漂亮。（圖／翻攝水澤亞紀IG）
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