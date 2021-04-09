曾爆與成龍談不倫戀！日女星發寫真復出 紀錄「超赤裸」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-09 15:20:04｜2021-04-09 15:28:07
日本元祖級寫真女星水澤亞紀（溜井昭子），出道時以清純外型拍攝性感寫真打開知名度，今年66歲的她打算再次發行全裸寫真，感謝粉絲長久以來的支持，而她過去曾自爆與成龍祕戀，如今推出新寫真，勢必再度引起討論。
水澤亞紀的感情一直是外界關注的焦點，她曾與英語教材公司的美國人副社長結婚，育有一子一女，但婚姻維持7年便告吹。離婚後，她自爆被派到西班牙採訪成龍，2人因此認識並談了1年的不倫戀，更直接在節目上稱讚成龍「身材很棒，人也很溫柔」，還表示為了讓兒女知道她真的與成龍在交往，成龍還跑到電視台後台與孩子見面、合照。而她近來接受日媒專訪，提到以前是戀愛體質，現在覺得一個人生活才是最好的，也不希望人生再被男人干擾，所以她已經30年沒再婚，也不談戀愛了。
水澤亞紀放下了感情，卻依舊熱愛演藝圈的工作，所以想要再拍一次全裸寫真，縱使身材已不如當年，但她樂觀地認為透過寫真不僅記錄了自己的體態，也是送給粉絲的禮物，更是集大成之作，「要把45年的生活軌跡記錄下來才有意義。」