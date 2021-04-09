草地音樂會第二場「純真年代」　星空下感受最純真的愛戀

今年復辦的高雄春天藝術節草地音樂會第二場節目《純真年代》將於4月10、11日晚上7點在高美館草坡登場。奧斯卡最佳影片《大藝術家》電影原聲帶指揮─安斯特范提爾首度來台演出，帶領高雄市交響樂團，演奏好萊塢電影配樂大師埃爾默伯恩斯坦細膩如絲的配樂。在星空下，隨演員演技及劇情節奏迴轉，感受與真摯愛情錯身而過的情感起伏。





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《純真年代》是根據艾迪絲華頓於 1921年獲得普立茲文學獎的同名小說改編，電影重現19世紀的美國上流社會，數百萬移民從歐洲抵達美國、社會財富暴增的紐約，歌舞昇平、極致絕美的樣貌，以及背負龐大責任的富豪律師、代表上流社會美好的形象的未婚妻，和不服膺傳統的伯爵夫人3人之間，既受傳統禮教束縛、同時受不羈情感的吸引牽扯。





《純真年代》 1993年上映，擁有奧斯卡金像獎、金球獎、英國電影學院獎及葛萊美獎等十多項獎項提名及獲獎紀錄。全片旋律充滿優雅格調及感傷氣質，與緩慢的運鏡相應，勾勒出本片主角潛藏的壓抑情感與哀傷情緒。





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