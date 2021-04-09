名家論壇》黎榮章／國民黨主席之爭　風向仍不明朗

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而前主席朱立倫聲量居第三，他卸任新北市長後，回歸校園教書，但仍未遠離公眾視野，凡有政治熱議議題，朱立倫都都會在臉書評論，逢年過節他也必定會在社群發軟性貼文，維持與粉絲互動；聲量居第四的，則是「思考是否參選」的國民黨智庫副董事長連勝文，連勝文近來砲火相當猛烈，包括對黨內拋出「黨主席專職」說劍指江啟臣；同時也重砲開轟老對手、台北市長柯文哲悠遊卡公司任命案，要柯「別把公營事業單位當作某一個人的軍火庫」。
QuickseeK快析輿情進一步利用類聚分析功能，觀察這幾位可能的候選人創造議題的角度，發現他們都無不透過自己現在或過去曾有的身分，為自己謀取最佳戰略位置。例如，江啟臣善用黨機器帶動話題、監督執政黨，反萊豬公投占自身所有話題30％的聲量；韓國瑜則因未來動向不明，在趙少康宣布復出後，不少傳言指出將「韓趙同盟」，聲量達43％，而從公益出發希望一甩過去輿論批評，也有32％聲量。而朱立倫雖無公職，但長期耕耘社群替自己長期保溫，在囤房稅、勞保年金議題上發聲，聲量占自己所有聲量的43％；連勝文因沉寂許久，重新復出則靠重砲攻擊疫苗採購、悠遊卡公司人事案等議題拉抬聲量。
在各方人馬的個自努力下，所呈現的網路好感度（P/N值）恰好也跟他們的聲量排序相同，韓國瑜因避開爭議、只談公益，好感度最佳，達0.61；連勝文則在近期的多個議題中頻頻出手，但缺乏評估輿情風向，無差別的重砲開轟，帶動的都只是吵架口水，例如罵執政黨的疫苗政策，卻被黨內同志主動勸說「不要逆時中」，身為悠遊卡公司前董座的他，批柯文哲悠遊卡公司用人，又被網友說「跟柯文哲在比爛」，不僅聲量沒有因此上升，網路好感度也是最低，僅有0.2。
黨主席之爭雖然是國民黨內部選舉、由黨員投票而決定，網路輿情風向未必能精準反映各人選的實際支持度，但百年老黨黨員眾多，聲量高低仍會影響各人選的「存在感」、網路上的正負面聲量也會影響其在黨員心中的形象呈現，因此仍對黨員的投票意向發揮作用。國民黨員期待新主席任內能「重振藍軍威風」，到7月底為止，誰能博得最多黨員認同支持？現在來看，韓國瑜聲量仍存，但江啟臣也緊追在後，距離選舉還有一段時間，未來風向往哪邊吹還不明朗。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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