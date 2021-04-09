一日北高紀念228挨轟　柯文哲：我想要怎麼做我自己決定

台北市長柯文哲今年228紀念日時，以騎乘自行車一日從台北到高雄的方式，以此紀念228並推廣自行車相關產業。不過過程中花費公帑僅對柯文哲一人進行直播行銷，遭到外界批評。對此柯文哲今（9）日進入議會進行施政報告後的議員備詢階段，民進黨台北市議員吳沛憶就表示，明年228應該好好紀念，要騎自行車另外找時間，不過卻遭到柯文哲反對，並直言「我要怎麼紀念228這是我的決定，你可以建議，我也可以聽或不聽。」





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吳沛憶質疑，針對體育局提出的標案，其中一日北高的活動目的，應該是為了推廣騎乘自行車風氣，不過全程直播都對準柯文哲，且一路有許多局處首長陪同，開直播跟公關行銷都是為了柯文哲，根本就是花公帑為柯文哲一人行銷。柯文哲也坦言，若是未來還有類似活動，會要求局處首長以個人時間參加，而不是以公務員名義參與。





吳沛憶建議，「推廣自行車」、「市長個人行銷」、「紀念228」這三件事情可以分開來做，今年一日北高活動，完全看不到紀念228的內容與誠意，並且建議柯文哲明年228時就好好紀念228，自行車是否可以找另外的時間騎？





對此柯文哲則並未給出明確答案，並表示「我要怎麼紀念228，這是我的決定。你可以建議，我可以聽或不聽。」不過吳沛憶也直言，因為柯文哲的活動全部都是使用公帑，應該要接受議會監督。柯文哲則強調，明年還是自行車協會辦的活動，會要求要去的局處官員用個人身分去。



