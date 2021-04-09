母親節腳步近 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪

瞄準母親節孝親送禮商機，85ºC推出六款母親節主題蛋糕搶市，除了口味不同，造型有夢幻天鵝、愛媽包及馨花綻放等，繽紛精緻很吸睛。85ºC 公關副總鐘靜如林佳瑩表示，回饋消費者長期支持，早鳥可享85折優惠外，85 APP會員消費再抽精美禮，包括Dyson吹風機、吸塵器等16項，預計整檔可售出逾5萬7千個主題蛋糕。





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▲買不起名牌包沒關係， 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，圖為愛媽包是今夏最甜蜜的愛心包。（圖／記者 金武鳳攝，2021.4.9)

× ▲買不起名牌包沒關係， 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，圖為愛媽包是今夏最甜蜜的愛心包。（圖／記者 金武鳳攝，2021.4.9)

85ºC六款母親節主題蛋糕8日起已在各門市預購中，至5月6日前預購可享85折優惠。鐘靜如指出，今年物價明顯波動，例如烘製蛋糕的主要原料糖及牛奶都漲價了，

▲85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，圖為夢幻天鵝栩栩如生。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.9)

× ▲85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，圖為夢幻天鵝栩栩如生。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.9)

巧克力雕刻出栩栩如生的優雅天鵝，拍動著粉白相間的翅膀，展翅待飛，象徵母愛沒有「鵝」度。另外，買不起昂貴名牌包沒關係，

愛媽包」蛋糕，橘色名牌包款點綴蛋糕上，是送給媽咪今夏最美味的包包。