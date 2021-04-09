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母親節腳步近 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪

記者金武鳯/台中報導

2021-04-09 15:59:49

母親節腳步近 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪
▲ 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，款款繽紛精，口味不同，提供多重選擇。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.9)

瞄準母親節孝親送禮商機，85ºC推出六款母親節主題蛋糕搶市，除了口味不同，造型有夢幻天鵝、愛媽包及馨花綻放等，繽紛精緻很吸睛。85ºC 公關副總鐘靜如林佳瑩表示，回饋消費者長期支持，早鳥可享85折優惠外，85 APP會員消費再抽精美禮，包括Dyson吹風機、吸塵器等16項，預計整檔可售出逾5萬7千個主題蛋糕。

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▲買不起名牌包沒關係，
▲買不起名牌包沒關係， 85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，圖為愛媽包是今夏最甜蜜的愛心包。（圖／記者 金武鳳攝，2021.4.9)
 

母親節腳步近，各行各業摩拳擦掌搶商機，尤其烘焙業手腳快，85ºC六款母親節主題蛋糕8日起已在各門市預購中，至5月6日前預購可享85折優惠。鐘靜如指出，今年物價明顯波動，例如烘製蛋糕的主要原料糖及牛奶都漲價了，85ºC決定自行吸收不漲價，六款主題蛋糕售價落在420元至999元間，起價款「馨花綻放」85折價是420元，較去年最低價款450元，不漲反跌。

▲85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪
▲85ºC推六款主題蛋糕巴結媽咪 ，圖為夢幻天鵝栩栩如生。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.9)
 

 85ºC 貼心寵愛媽咪，年年推出造型蛋糕討媽咪歡心。今年以「美麗佳人媽咪」為主題，一口氣推出六款蛋糕，分別有6吋的「夢幻天鵝」 、「馨花綻放」；8吋的「以愛之名」、「芋花園」及「愛媽包」， 還有10吋的「草莓伯爵」，提供消費者多重選擇。

六款造型蛋糕精緻繽紛，以「夢幻天鵝」為例，採用巧克力雕刻出栩栩如生的優雅天鵝，拍動著粉白相間的翅膀，展翅待飛，象徵母愛沒有「鵝」度。另外，買不起昂貴名牌包沒關係，85ºC推出的「愛媽包」蛋糕，橘色名牌包款點綴蛋糕上，是送給媽咪今夏最美味的包包。

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