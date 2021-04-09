美日領袖對談恐掀晶片之戰 管碧玲：台灣需升高對策機制
記者胡宥心／台北報導
2021-04-09 16:40:49
美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉將在美東時間4月16日於華府舉行首次會談，日媒報導，美日可望在確保半導體等戰略科技零組件的供應鏈上合作，重建半導體的全球價值鏈。若真如此，恐怕受影響最大的就是台灣半導體產業。民進黨立委管碧玲今（9）日在臉書發文指出，這代表美方企圖分散半導體供應鏈的企圖展現，未來若國際掀起「晶片之戰」，台灣恐需要及早因應。
拜登與菅義偉本月16日將在華府會面，外媒報導，兩人會議的一大主題在於重建半導體的全球價值鏈，特別是先前對車用晶片的缺乏，紛紛求助台灣，世界各國正開始新一波的半導體價值鏈重組，其核心是降低半導體製造的對外依賴度。尤其是前陣子各國汽車業紛紛向台灣半導體排隊買晶片的情況，恐會成為美日對談重點項目。管碧玲發文指出，半導體產業鏈在台灣，從上游到下游，世界超強，但看到拜登政府如火如荼針對晶片供應的問題出手，美方分散半導體供應鏈的企圖，若隱若現。
管碧玲表示，若美國積極重組半導體供應鏈，完全符合美國的國家利益，如此一來台灣只能用實力面對因應，面對擋不住的蠢蠢欲動的晶片之戰，她建議政府必須透過政策，有能力把上下游生產線更完整強大的守在台灣，尤其是台積電的核心技術，並且能確保敏感技術不會流向中國。
管碧玲說，政府必須建立「晶片之戰對策小組」，對半導體產業上中下游在台灣的擴張、發展，用最高層級的決策小組來列管。畢竟這已經是美國總統親自操盤的議題，台灣不能讓半導體產業投資發展的議題，讓地方政府、行政院二、三級機關你來我往，用「沐沐泅」模式來決策；也不必憂讒畏譏，迂迴曲折的拖延決策過程。
從最近國際紛紛投入擴充半導體產業、發展晶圓代工的大動作來看，管碧玲直言，晶片之戰已經啟動，政府升高對策機制，迫在眉睫。