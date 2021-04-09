大甲媽今晚11時05分起駕遶境，白天藍綠政治人物先後前來參拜。總統蔡英文下午3時許，由鎮瀾宮董事長顏清標及立法院副院長蔡其昌陪同參與祈安典禮。蔡總統向有「雨水媽」之稱的大甲媽祈求風調雨順，強調不管遇到什麼困難，台灣人團結一定可以過關。





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大甲媽9天8夜遶境進香活動，今天下午3時舉辦祈安典禮，下午5時上轎典禮，今晚11點05分起駕，將經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，全程約340公里，預計4月18日回鑾安座。





▲蔡總統參與祈安典禮， 向「雨水媽」祈求風調雨順，天降甘霖。（圖／台中攝影協會提供）

蔡英文下午抵達鎮瀾宮參與祈安典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標、立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇陪同出席，依序請出正爐媽、湄洲媽、副爐媽3尊神像。原訂將陪同參與的交通部長林佳龍並未到場。





蔡英文表示，大甲媽遶境進香不只是國家重要民俗活動，也是世界知名宗教盛事，透過9天8夜遶境行程，看見台灣人團結、互助精神，這種團結精神，是克服疫情，助長經濟成長關鍵，不管遇到什麼困難，台灣人團結一定可以過關。





▲大甲媽遶境起駕，鎮瀾宮廣場飄揚大甲媽天燈，吸引信眾祈福，希望上達天聽。（圖／鎮瀾宮提供)

總統又說，台灣遭逢56年來最嚴重乾旱，台中開始實施「供五停二」分區限水，政府會全力省水並調度用水，讓民眾生活盡量不要受影響。總統並向有「雨水媽」之稱的大甲媽祈求風調雨順，早日解決缺水問題，還在寫有「國泰民安、風調雨順，天降甘霖」的大甲媽天燈題名祝禱，希望上達天聽。





▲前國民黨主席朱立倫參拜，不談政治。（圖／記者柳榮俊攝，2021.4.9_)

鎮瀾宮董事長顏清標說，媽祖很靈感，今天蔡總統來參拜，除了祈求媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安，並祈求媽祖，將疫情傷害降到最低。另外，也向有「雨水媽」之稱的大甲媽，祈求可以天降甘霖，而且要降雨在集水區。





立法院副院長蔡其昌也說，祈求媽祖「三要、一不要」，要水、要電、要台灣人賺錢，不要有疫情。





大甲媽起駕日藍綠不政治人物共襄盛舉，除了蔡英文提早前往參拜祈安外，有意角逐國民黨主席的藍營大咖江啟臣、朱立倫、趙少康等人，也先後抵達參加盛會。





國民黨前主席朱立倫下午2時左右，步行現身鎮瀾宮，沿路民眾紛紛跟他打招呼。朱立倫表示，很高興來向大甲媽祖參拜，雖然無法九天全程參與，周日起三天會陪媽祖遶境，祈求全民平安。對於媒體詢問有關國民黨主席選舉看法，朱立倫笑稱，今天陪媽祖遶境不談政治。





藍營政治大咖分批報到，繼朱立倫之後，中廣董事長趙少康5點參拜，國民黨主席江啟臣晚上10點20分到場、前總統馬英九隔5分鐘抵達，台中市長盧秀燕預定11點現身，扶鸞轎起駕。



