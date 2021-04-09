印尼超級名模生死鬥掀議！主持人訕笑憂鬱症患者挨轟

《四方報》報導，「超級名模生死鬥（Next Top Model）」是全球最具影響力的模特兒選秀節目之一，卻經常陷入爭議風波。近日，在印尼版的超級名模生死鬥中，一名參賽者勇敢分享對抗精神疾病的心路歷程，卻遭到節目主持人的訕笑，節目播出後引發網友譴責。





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節目中，五名參賽者完成一天的拍攝後回到攝影棚接受評審指教，當女主持人露娜（Luna Maya）問來自峇里島的參賽者丹妮拉（Danella Ilene），她的時尚照背後的概念想傳達什麼時，丹妮拉向主持人談起了她對抗精神疾病的過去。





丹妮拉說道：「我以前罹患憂鬱症，但現在我已經走出來了，我了解自己是誰，也喜歡現在的自己」，話音未落，就遭到另一名男節目主持人德迪（Deddy Corbuzier）無禮打斷，質疑丹妮拉長得漂亮，明明擁有一切，怎麼可能得憂鬱症。





德迪說道：「你漂亮，是個模特兒，又高又性感，人也聰明。如果你這樣也要憂鬱，對我家前面賣鬆餅的小販來說是種污辱」。





丹妮拉接著談及她曾兩度被診斷出有飲食失調症（Eating Disorder），其中一次罹患暴食症，另一次則陷入厭食狀態，令她身心倍感煎熬。沒想到，面對如此嚴肅的話題，主持人露娜卻開玩笑說道：「我也很愛吃耶，那是不是我也有飲食失調症？」一旁的男主持人德迪則笑著幫腔：「對啊，你真的是有精神疾病」。





丹妮拉表示，自己2015年進入時尚產業，當時尚未成年的她面對時尚產業對於身材和外表近乎不切實際的嚴苛標準，以及氾濫的身材羞辱（Body-shaming）文化，讓她不堪負荷，才因此罹患飲食失調症。





沒想到，主持人露娜再一次的輕視精神疾病的嚴重性，也並不打算利用節目平台反思時尚產業不健康的審美文化，只是輕描淡寫的說：「當你決定投入一個產業時，本來就可能面對這類要求，我不覺得這是身材羞辱」。





節目片段在網上流傳後，不少網友都十分心疼丹妮拉，並直言兩位主持人的發言令人失望。一名網友就說：「要在電視節目上講述自己的精神疾病（天知道這有多艱難）竟然卻當眾遭到貶低和訕笑，讓我心好痛」。



