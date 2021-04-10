台灣歷史見證人！空英創辦人彭蒙惠：台灣就是我的家

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看著台灣從農業社會轉工業社會，她的心中始終圍繞在台灣人身上，從台灣出發，結合對於教育的熱情、虔誠信仰，將愛擴及至全亞洲。
見證台灣過去數十年轉變，彭蒙惠回憶道：「我那時剛來台灣的時候 (1950年代)，疾病肆虐，甚至有時在餐廳用餐時，服務員可能就是患有痲瘋病的人。」
當年路上還會看見水牛在路上散步行走，到現在街上滿是摩托車、汽車，當然不僅限物質上的改變，人們的生活方式、習慣今昔相比也大相逕庭。
此外，身為語言教育泰斗的彭蒙惠獨家向The China Post分享自己學習語言的獨門祕訣。她不但會說中文、閩南語、原住民語也通通難不倒她。
「若你真心想學一種語言，必須讓自己沉浸在文化當中，並認真用心地聽，同時你必須要有學習動機。」
她以過來人經驗，給年輕莘莘學子的建議就是大量的聽，並重複你所聽到的句子，跟著唸，正是語言學習中最重要的一步。
為什麼當年來台選擇從英語教育著手呢？彭蒙惠侃侃談道，那時有不少美國人來到台灣從商、推廣教育，而台灣人必須開始學習英文溝通，此外，透過學習英文也才能讓更多人認識台灣。
對台灣社會的深入觀察，讓彭蒙惠決定著手推廣英語學習計畫，協助政府並幫助孩童學英文，有了語言能力就能掌握世界脈動，「人們才有辦法在競爭激烈的現代社會中立足佔有一席之地。」
當然在創業的過程中，空中英語教室也不乏面對挑戰，在草創時期，就只有一張兩頁黑白講義紙，後來團隊想到透過英文教學影片，在電視上撥出教大家商用英文。
她說，面對挑戰最重要的是心態，必須調整心態鼓起勇氣面對挑戰，「我們總是會說這大概是我們最後一餐了，但是到了明天，不知怎地總是會有足夠的錢供我們繼續前進。」
彭蒙惠表示，台灣最棒的就是人，她認為台灣人很願意學習、願意接受改變，更重要的是人們都非常友善。
「這片土地上的人們讓台灣更顯得美好。」
而台灣人勇於接受變化、挑戰的精神，呼應著空英一直以來營運的核心精神，正如彭蒙惠所說的「順著社會變化做調整改變，學習如何應對變化，順著社會脈動趨勢向前走就對了。」