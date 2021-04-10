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台灣歷史見證人！空英創辦人彭蒙惠：台灣就是我的家

The China Post/綜合報導

2021-04-10 18:00:00

彭蒙惠接受The China Post獨家專訪
▲彭蒙惠接受The China Post獨家專訪 (圖|The China Post)
The China Post報導，「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」現年高齡94歲的空中英語教室創辦人彭蒙惠微笑著說。 

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從事英語教學與福音傳播逾70載的美國裔教育家彭蒙惠女士，日前在與The China Post專訪中，分享她過去70年在台灣英語教育上所面臨的挑戰，以及心路歷程。  

看著台灣從農業社會轉工業社會，她的心中始終圍繞在台灣人身上，從台灣出發，結合對於教育的熱情、虔誠信仰，將愛擴及至全亞洲。  

▲1926年出生於美國西雅圖的彭蒙惠在12歲那年立下決心未來要到華人地區宣教。(圖|空中英語教室)
▲1926年出生於美國西雅圖的彭蒙惠在12歲那年立下決心未來要到華人地區宣教。(圖|空中英語教室提供)
見證台灣過去數十年轉變，彭蒙惠回憶道：「我那時剛來台灣的時候 (1950年代)，疾病肆虐，甚至有時在餐廳用餐時，服務員可能就是患有痲瘋病的人。」  

當年路上還會看見水牛在路上散步行走，到現在街上滿是摩托車、汽車，當然不僅限物質上的改變，人們的生活方式、習慣今昔相比也大相逕庭。  

▲彭蒙惠後來輾轉於1951那年來到台灣花蓮。(圖|空中英語教室提供)
▲彭蒙惠後來輾轉於1951那年來到台灣花蓮。(圖|空中英語教室提供)
▲彭蒙惠後來輾轉於1951那年來到台灣花蓮。
▲彭蒙惠後來輾轉於1951那年來到台灣花蓮。(圖|空中英語教室提供)
 

此外，身為語言教育泰斗的彭蒙惠獨家向The China Post分享自己學習語言的獨門祕訣。她不但會說中文、閩南語、原住民語也通通難不倒她。  

「若你真心想學一種語言，必須讓自己沉浸在文化當中，並認真用心地聽，同時你必須要有學習動機。」  

▲彭蒙惠傳講福音。(圖|空中英語教室提供)
▲彭蒙惠傳講福音。(圖|空中英語教室提供)
 

她以過來人經驗，給年輕莘莘學子的建議就是大量的聽，並重複你所聽到的句子，跟著唸，正是語言學習中最重要的一步。  

▲彭蒙惠獨家分享學習語言的心法。(圖|The
▲彭蒙惠獨家分享學習語言的心法。(圖|The China Post)
 

為什麼當年來台選擇從英語教育著手呢？彭蒙惠侃侃談道，那時有不少美國人來到台灣從商、推廣教育，而台灣人必須開始學習英文溝通，此外，透過學習英文也才能讓更多人認識台灣。 

對台灣社會的深入觀察，讓彭蒙惠決定著手推廣英語學習計畫，協助政府並幫助孩童學英文，有了語言能力就能掌握世界脈動，「人們才有辦法在競爭激烈的現代社會中立足佔有一席之地。」

▲彭蒙惠成立合唱團，並編寫兒童讚美詩歌本。(圖|空中英語教室提供)
▲彭蒙惠成立合唱團，並編寫兒童讚美詩歌本。(圖|空中英語教室提供)
 

當然在創業的過程中，空中英語教室也不乏面對挑戰，在草創時期，就只有一張兩頁黑白講義紙，後來團隊想到透過英文教學影片，在電視上撥出教大家商用英文。  

她說，面對挑戰最重要的是心態，必須調整心態鼓起勇氣面對挑戰，「我們總是會說這大概是我們最後一餐了，但是到了明天，不知怎地總是會有足夠的錢供我們繼續前進。」

▲彭蒙惠看到台灣的需要，於是開啟了空中英語教室，用廣播雜誌教英文。(圖|空中英語教室提供)
▲彭蒙惠看到台灣的需要，於是開啟了空中英語教室，用廣播雜誌教英文。(圖|空中英語教室提供)
  

彭蒙惠表示，台灣最棒的就是人，她認為台灣人很願意學習、願意接受改變，更重要的是人們都非常友善。  

「這片土地上的人們讓台灣更顯得美好。」  

▲她發現台灣人很喜歡聽收音機，於是在中廣開啟了第一個福音節目。(圖|空中英語教室提供)
▲她發現台灣人很喜歡聽收音機，於是在中廣開啟了第一個福音節目。(圖|空中英語教室提供)
 

而台灣人勇於接受變化、挑戰的精神，呼應著空英一直以來營運的核心精神，正如彭蒙惠所說的「順著社會變化做調整改變，學習如何應對變化，順著社會脈動趨勢向前走就對了。」  

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