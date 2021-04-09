中捷綠線試營運半月運量逾百萬人次 列車準點率99.9％
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-09 17:32:42
台中捷運綠線3月25日試營運以來，根據台中捷運公司統計，試營運上半場累計運量為108萬3864人次，列車平均準點率達99.9％，顯示系統運轉穩定值得旅客信賴。此外，全車隊18列車，將自12日起陸續進行連結器牽引裝置監測檢查作業，了解水平及垂直阻力是否仍符合原裝設時標準。
台中捷運公司表示，試營運15天以來，累計運量達到108萬3864人次，從各車站平日及假日運量變化、旅客乘車情況，可以觀察到嘗鮮旅客逐漸減少，通勤、通學旅客則穩定增加中，顯示捷運成為市民的日常，運量也趨於合理。
在試營運期間，捷運綠線平日每日發車326班次，假日每日發車346班次，15天的列車平均準點率達99.9％，高於系統服務指標目標值的95％，顯示系統穩定值得旅客信賴。
至於外界關心的連結器安全問題，台中捷運公司表示，自1月11日完成第一列車軸心強化改裝後，將屆3個月，廠商川崎重工將自4月12日起進行連結器牽引裝置監測檢查作業，18列車將陸續安排進廠量測水平及垂直阻力，是否仍符合原裝設時標準(水平阻力小於500牛頓，垂直阻力小於750牛頓)。
另外，在試營運期間，中捷公司已利用車輛雙週檢查時間，以目視檢查牽引裝置軸心運動油漬痕跡，來檢視判斷軸心是否正常上下擺動，不會有卡住情形，18列車軸心目視檢查都正常擺動運作。中捷公司表示，等下週量測數據陸續出爐，將可更清楚了解實際運轉後軸心阻力變化情形。