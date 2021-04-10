山海之間藏文青書店　貢寮療癒旅行這樣安排！

根據

報導，新北貢寮不只有印象中音樂祭時的搖滾吶喊、隨著交通便利，不少好店靜靜地佇立在這裡，走進幽靜的貢寮老街可以感受新興的文創發展氣氛，利用假日用不疾不徐的方式，感受在地新活力。

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創辦有機書店的牛欄河微創文化公司執行長盧文鈞表示，當初選擇進駐貢寮老街，是希望透過推廣閱讀帶動起偏鄉城鎮的發展，迄今已在全台開設10家的有機書店。

▲貢寮街有機書店 (圖|Taipei Walker)

▲貢寮街有機書店 (圖|Taipei Walker)

有機書店最特別的，在於書店不賣書，而是用「以書換書」的方式， 讓遊客帶著自己的書來這裡交換書，每本書僅收20元的費用（當然也接受捐書）。

新北市貢寮區貢寮街46 號





營業時間：10：00 ～ 17：00





公休日：一二





桃源谷





▲桃源谷 (圖|Taipei Walker)

隨著步道前進，連綿的山巒、一望無際的綠意、遠眺太平洋和龜山島的海島景致，還有機會遇上幾隻水牛在鮮綠草原上游走。

百年來，在地居民以捕魚、養殖九孔維生，純樸的民風令人一掃都市的煩雜。

▲卯澳漁村 (圖|Taipei Walker)

一旁海堤上的可愛彩繪，是來自駐村的留法插畫家聯手法國漫畫家打造而成。近年新北市政府為營造親海環境，更於此設置行動導覽服務，可深度探訪卯澳之美。