全網驚呆！曾智希爆肉照流出　狠甩7K秀蜂腰長腿雪恥

8點檔《天之驕女》中飾演連體嬰姊妹而爆紅的藝人曾智希，日前被網友瘋傳爆肥照，照片中她的褲頭幾乎炸開，出現難以相信的「甜甜圈」油腰，引起瘋狂討論，雖然有粉絲質疑是被惡意P圖，不過曾智希竟親上火線承認前陣子確實「大走鐘」，直呼褲頭炸出那一圈是真的！為此還被經紀公司嚴正下令要她控制飲食，別再「橫向發展」，如今她已經成功甩掉7公斤，重回平坦的小蠻腰，更自信秀出緊身馬甲辣照證明女神的好身材回來了！





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外型姣好的曾智希，從模特兒出道時期就有「小郭雪芙」封號，時常展現好身材。但日前大方坦承自己其實是易肉體質，只要一不留意體態就會大走鐘，前陣子因為拍戲日夜顛倒、作息不正常，一度肉到53，所有試戲的衣服都不能穿，還被導演說太肉了，公司甚至因此要求她每天都要量體重，讓她大受打擊！談到如何成功減下來，她大方分享：「其實我後來除了多喝水、少量運動外，我還第一次嘗試吃代謝輔助食品。」





▲曾智希嘗試過無數甩肉方式，甚至吃了其他模特兒推薦的減肥藥，結果造成心悸，甩肉效果也沒達到理想目標，讓她直呼非常崩潰。（圖／資料照片）

曾智希表示，過去為了維持纖細體態，嘗試過無數甩肉方式，其中包括斷食，不吃肉也不吃澱粉，更嘗試過一天只吃一顆蘋果，最後甚至吃了其他模特兒推薦的減肥藥，結果造成心悸，甩肉效果也沒達到理想目標，一恢復正常飲食後，整個人反彈變更肉，讓她直呼非常崩潰。





為了不要再重蹈覆轍，她這次選擇以健康的方式控制飲食，讓自己維持在每天都還是吃得飽的狀態。再搭配少量運動，更在朋友推薦下使用了代謝輔助品「CHOYeR曲易」。





她表示現在每天包包裡都不會忘記的就是「魔鬼羨窕5X」，成分有英國專利紫茶、美國火龍果籽、紅花籽油，能幫助她餐後順暢排空，不讓體內有負擔；而幫助代謝、排水的「酵淨藤PLUS」更是她拍戲前必備，早餐前一定先喝一包。





▲曾智希選擇以健康的方式控制飲，再搭配少量運動，更在朋友推薦下使用了代謝輔助品。（圖／資料照片）

曾智希開心的說：「明明這幾個月我都在拍戲，只能吃劇組的便當，但數字還是一路降下來，好神奇喔！」重回魔鬼體態的她還大膽嘗試了緊身馬甲，一雙雪白美腿直接外露，讓身邊的人看到都直呼：「妳也變太辣了吧」。曾智希更誇下豪語，之後目標想變成sweet home的筋肉辣妹。



