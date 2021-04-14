專訪／不滿黨高層私心毀黨　連勝文：不必再互相吹捧

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，黨中央忽略基層黨員的聲音太久，不是基層沒聲音，而是無法上達。所以若他要爭取參選黨主席的這個機會，勢必要了解黨員在想什麼，他也面對面告訴大家他的想法是什麼，在這個過程中，大家也給他很多回饋以及鼓勵，讓他很有成就感。
連勝文說，基層對於他所提出的想法，其實大多數都滿認同的。過去1、2年來國民黨員都有共同的痛苦回憶、不爽的時刻、氣到想摔杯子的過程，正是基於這些共同經歷的災難，大家才能產生共鳴，這也代表這些的確是國民黨需要嘗試改變的地方。
至於黨員最不滿的地方是什麼？他說，當然就是黨高層少數人的私心，導致整個黨淪入現在困苦的環境，從2018年之後，兵敗如山倒，但也不是只怪一、兩人，畢竟這一、兩人背後也有一大群人。
他說，選舉時大家都出錢、出力，輔選站台是最基本的，「我還差點為國民黨送命」，2010年縣市長選戰，那一天他早上7、8點就出門輔選，晚上在新北市站台輔選時遭槍擊，差點掛掉、戰死舞台，他貢獻那麼多青春和熱血在這個黨，輔選超過1000場次，花這麼多時間，最後這黨垮掉，「你覺得我受得了？基層受得了？」國民黨到了這個地步，不用再講好聽話互相吹捧。
連勝文說，之所以要出來爭取黨主席，就是因為黨要做重大的改變，他也從制度上提出改變的方法，任何人都可以倡議，最後雖然不一定是他當選，但不提不行。
「我爸（前副總統連戰）從小就說我標新立異」，連勝文說，他最討厭國民黨救世主文化、政治明星文化，從過去到現在，總以為一人救全黨，最後都是全黨救一人，所以他才一再主張，國民黨應該集體領導，眾人智慧絕對勝過一人。
連勝文日前拋出專職黨主席說，主張黨主席不應兼職也不應角逐總統大位，劍指所有有意參選黨主席者，包括尋求連任黨魁的立委江啟臣、有意問鼎大位的朱立倫等，引發黨內討論。
連勝文說，他與黨員私下座談時，很多人都很認同專職黨主席的想法，「每次只要黨主席跳下來，國民黨就毀了，」但基層也告訴他，因為事涉修改黨章，在執行上可能有困難。
他認為，修黨章可能不容易，但至少在未來總統初選辦法、不分區提名辦法中要有利益迴避機制，避免球員兼裁判，而辦法在中常會即可修改，應該不難達成。
他說，很多人認為在選舉辦法中納入利益迴避機制只是表面功夫，但就算是表面功夫也好，國民黨的現況是連表面功夫都不做，還可能期待團結嗎？