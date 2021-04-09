杜特蒂76歲慶生影片挨轟！伸手試圖抓女幫傭下體全都錄

會不會太誇張？《四方報》報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於3月28日迎來自己76歲生日，他當天在位於達沃市（Davao City）的自家中吃大餐慶生，卻意外被發現試圖抓家中女傭的私密處，影片曝光後引發瘋傳，不少網友痛批「非常噁心」。





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一支杜特蒂居家慶生的影片近日在推特上瘋傳，影片中可以看到杜特蒂身穿簡便T恤坐在餐桌前準備享用生日餐，桌上擺滿了家人和女傭們為他準備豐盛料理，還有一頭完整的烤豬，氣氛十分歡樂。





接著，一名女傭手上捧著蛋糕從旁邊出現，準備遞給杜特蒂，杜特蒂卻伸手抓向她的私處，幸好她閃得快才沒被碰到。杜特蒂隨後接過蛋糕，並吹熄蠟燭。儘管女傭從頭到尾都笑笑的，並未露出不悅的神情，但作為一國總統不僅行為輕浮，還公然職場性騷擾，引發菲國網友一片罵聲。





不過，這並不令人意外。外媒指出，杜特蒂過去即多次出言不遜，說過許多仇女言論，包括命令士兵「朝女叛兵的陰道射擊」、以及譴責女受害者的言論如「達沃市之所以有這麼多性侵案是因為有太多漂亮女性」；他也曾直言「女性不適任總統職位」。





此外，他曾在2018年參加韓國一場公開活動中，當眾親吻一名已婚的菲律賓移工，當時遭到許多人批評，發言人卻反稱「被杜特蒂親吻是一項榮幸」。



