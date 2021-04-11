隱藏版新店碧潭玩法！ 一日遊必乘「百年擺渡船」
The China Post/綜合報導
2021-04-11 23:40:00
根據The China Post報導，位於捷運新店站旁的碧潭風景區，是新北市內知名人氣景點，在河畔邊漫步是新店人的日常休閒。而一年一度的「新店碧潭水舞」於四月、五月每日夜晚登場，也成為雙北人週末踏青的首選地。但來到碧潭只知道天鵝船、吊橋和水舞秀，那真的是太遜了！ 在對岸的新店溪灣潭才是在地新店人最愛的隱藏版景點。
新北高灘處特別規劃近700坪的「灣潭兒童遊戲場」，以蝴蝶飛舞的模樣作為設計，結合既有的綠坡設置大型的溜滑梯區及攀爬區，讓小朋友可以盡情的玩樂。
一旁還規劃繩吊床、動態平衡木、平衡設施等遊樂器具，讓小孩玩樂之餘也能訓練到平衡感發展。
此外，高灘處也加碼推薦順遊景點「和美山步道」，只要步行就可抵達登山口，步道共分為綠線親山步道及藍線水岸步道。不論是想看山、看水任君挑選。
而早期道路尚未開發之前，新店人過河都是靠著人力擺渡船串聯和美山及新店溪，目前碧潭風景區也保留全台唯一人力擺渡船。
只要銅板假20元就可以體驗流傳百年歷史的「擺渡」，讓你來到碧潭不要只知道踩天鵝船。
如何抵達
搭乘捷運至新店站，沿著碧潭風景區步行至碧潭渡船頭停車場(約700公尺)，再搭乘新店渡渡口人力擺渡至對岸(灣潭)(船程約5分鐘)，沿著新店渡口文學步道往上走，即可到達本遊戲場
文章最早現於Taipei Walker
更多新聞請看The China Post