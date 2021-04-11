隱藏版新店碧潭玩法！ 一日遊必乘「百年擺渡船」

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新北高灘處特別規劃近700坪的「灣潭兒童遊戲場」，以蝴蝶飛舞的模樣作為設計，結合既有的綠坡設置大型的溜滑梯區及攀爬區，讓小朋友可以盡情的玩樂。

▲灣潭兒童遊戲場是小朋友的天地。(圖/Taipei Walker提供)

▲在對岸的新店溪灣潭才是在地新店人最愛的隱藏版景點。 (圖/Taipei Walker提供)

▲人力擺渡船。(圖/Taipei Walker提供)

搭乘捷運至新店站，沿著碧潭風景區步行至碧潭渡船頭停車場(約700公尺)，再搭乘新店渡渡口人力擺渡至對岸(灣潭)(船程約5分鐘)，沿著新店渡口文學步道往上走，即可到達本遊戲場