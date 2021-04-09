開議首日流會！邱于軒批高市府傲慢　黃捷：為反對而反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市議會國民黨團隨後也發出新聞稿表示，高雄市議會國民黨團今日在大會提出清點人數，重點是要求市府尊重議會尊嚴，同時也是捍衛議員職權，所以運用議事規則的具體展現，市府在預算審查通過後，竟然就耍賴不甩審查預算時的附帶決議，就像是一個小孩要錢拿到了，就不管大人給錢當時的約定，這時候大人必須要有制約的手段反制，否則小孩長大不就無法無天，並批評基進黨「點名翹班議員」的行為是顛倒是非，誤導視聽，國民黨籍議員「一直都在」，沒有翹班。
但高雄市議員黃捷認為，文化局「高雄市公共藝術基金執行成果報告」早在開議前好幾周就已經送到議會和各議員的服務處，自己讀完整整14頁滿滿的報告，看到彩虹地景等藝術成果在高雄各地萌芽茁壯，深深為高雄的進步感到驕傲，原本也準備好問題要跟局長就教，但國民黨議員完全沒有提出任何不滿意的論點，甚至要把成果報告整個退回給市府要求重提，最後在額數問題下流會，非常荒謬。
黃捷批評，國民黨作為議會多數黨，從上會期就不斷阻擋市府議案，造成議會不斷流會，也因此才又花了好幾百萬加開臨時會來審預算，而這會期開始的第一天就又惡意流會，代表國民黨從來不願意實質審議、不願真正為高雄人的福祉發聲，只為了反對而反對，黃捷也呼籲國民黨，民眾給的權力不是這樣使用的，不想審查、不想為高雄人發聲就不要進來議場，浪費大家的時間！
面對國民黨團的指控，台灣基進高雄黨部主委李欣翰則指出，國民黨在上個會期就多次蓄意以清點人數的方式製造流會，難道每一次都是為了捍衛監督職權嗎？並批國民黨昨日還冠冕堂皇、口口聲聲要守護市民權益，今日馬上就有一堆黨籍議員上班時間不在議會，若國民黨執意擺爛，台灣基進絕對會幫國民黨清點這次會期當中惡意製造幾次流會，讓市民朋友好好看個清楚。