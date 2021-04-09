巷仔內／國徽太像國民黨徽卻難改　原因是民意不買單？

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內政部的專案報告指出，「國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整」。
國民黨的黨徽被建議「可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整」，既然黨徽等於一個黨的招牌，就不難理解國民黨如此憤怒。畢竟黨徽已經用了一百多年，因為「跟國徽太像」而被建議更改，國民黨當然不接受。
不能強迫國民黨改黨徽，但要改國徽，也是茲事體大，此議題是時代力量所主導提出，民進黨可說是「被迫接招」。蔡政府對於國家主權議題，向來小心翼翼、不願碰觸，從近日的修憲討論方向中，即可窺知一二。原因就在於，民進黨不願挑起台灣社會內部對立的敏感神經。
不管是華航貨機塗裝，或護照封面改版，對於國家主體意識，民進黨一直如履薄冰，因為台灣社會對於國家意識仍有很大分歧，難以達成共識。舉例來說，2020總統大選中，國民黨候選人韓國瑜有552萬得票數，這一大群人，顯然不是民進黨可以輕易打入的市場。而對於較不關心政治的中間選民來說，他們不愛藍綠惡鬥、也不喜歡政黨操弄意識形態，蔡政府又何苦去改國徽，無端惹惱中間選民？
話說回來，國民黨質疑內政部此時提出報告，是要轉移太魯閣號事故的焦點，這其實是國民黨反應過度。因為，當初立法院的決議就要求內政部需在4月9日之前交出報告，所以內政部提出報告的時間點，其實是在計畫時程之中。
國徽和國民黨徽太過相似，是不爭的事實。可是，國徽要不要改？要怎麼改？一時也很難有共識，恐怕這還需要社會上有更多的討論，方能水到渠成。