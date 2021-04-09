哈利生在皇室好可憐 英大主教：彷彿無期徒刑不得假釋
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-09 19:02:36
英國哈利王子及妻子梅根，日前接受歐普拉專訪時大爆皇室醜聞，引發軒然大波，不少英國人對於夫妻兩人的行為相當不諒解，不過，現在有位重量級人士站出來，為哈利王子發聲。近日英格蘭聖公會主教長、坎特伯里大主教威爾比(Justin Welby)在接受媒體採訪表示，哈利王子生在皇室彷彿「無期徒刑不得假釋」，他認為哈利即使遠在美國，仍會像愛德華八世一樣，擺脫不掉「名流」的身份。
在金融時報(Financial Times)8日刊登的訪問中，威爾比力挺哈利王子，對他表達無限同情，稱「這是無期徒刑不得假釋，不是嗎？如果回溯1930年代，愛德華八世退位後仍是名流，到哪個地方都被人追著跑。我們預期他們變超乎常人(superhuman)。」
據每日郵報(Daily Mail)報導，多位皇室專家不贊同威爾比的說法，認為他不應該把皇家跟終身監禁畫上等號。皇家評論員費茲威廉(Richard Fitzwilliam)表示，威爾比這番話的意思就是「身為皇室一員就像終身服務不得自由」，身為英格蘭教會最高領袖的女王怎能認同皇室被拿來跟囚犯相提並論，他也痛批威爾比企圖「盡他所能展現對於哈利梅根的同情，尤其是他必須否認兩人結婚兩次」。
哈利與梅根2018年5月19日在溫莎城堡舉行世紀婚禮，並且由電視台全程轉播，當時這場婚禮就由威爾比親自主持，不過他們在歐普拉專訪透露，先前曾致電威爾比，稱「盛大婚禮是給全世界看的，但我們希望共結連理留給自己」，因此婚禮前3天就在威爾比見證下交換誓詞。
然而，媒體報導稱，如果哈利梅根所言不假，這場私下婚禮在法律上根本不能成立，威爾比也親自確認兩人說法有誤，因為他簽署的結婚證書時間就是2018年5月19日，「如果我簽下假的結婚證書，那就犯下偽證罪」。