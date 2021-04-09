新光三越「日本美食物產展」 不用出國爽買日本名品名產

新光三越台中店今天登場的「日本美食物產展」，集結有日本超人氣伴手禮、夢幻排隊名店、吃貨必買零嘴及道地日式街邊小吃等，總計62家日本風味名店，哈日族不用出國，就能買爆北海道橫跨關東至關西甜品名產，預計17天展期將衝出近3千萬元業績。





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活動在十樓天空劇場舉辦，62家參展名店，包括首次參展的「柳月年輪蛋糕」，口感紮實，入口瀰漫北海道乳香，曾獲世界點心大賽Monde Selection金獎，日本知名甜點專家中尾隆之，曾藏私地評為，「最不想分享給別人的甜點」。還有超人氣伴手禮Calbee黃金薯條三兄弟，採用北海道馬鈴薯製做，香脆獨特，台灣人訪日必帶。





▲新光三越台中店「日本美食物產展」，今天登場即吸引滿場民眾搶鮮補貨。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.9)

至於街邊必吃美食有年銷上萬片的神級厚片─北海道十勝熔岩厚片，採用北海道牛奶調配出沾料，將吐司煎至金黃酥脆，再撒上滿滿起司，是起司控不可錯過美食。此外，「八笑俱樂部」的日本章魚燒與干貝海鮮炒麵等鐵板美食，獨門醬汁一吃愛上。江戶時代的傳統好滋味- 「東京厚燒玉子」 職人手工每日現做，層層金黃以高湯為基底，新鮮美味讓人欲罷不能。





▲新光三越;台中店舉辦的「日本美食物產展」，人氣伴手禮琳琅滿目，讓人目不暇給。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.9)

日本四季鮮明漁獲豐富，北海道更匯集全日本鮮度最高的海鮮，冷凍空運直送的北海道鹽漬秋鮭、帝王蟹腳、貝柱應有盡有。日本名門酒會、友士、達正等推薦日本各地特色酒類，純米銀釀、燒酒、清酒、梅酒及柚子酒等，也是哈日族採購不手軟標的。活動期間持新光三越APP消費滿1,000元，可體驗傳統浴衣和轉轉扭蛋。









