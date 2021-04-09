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嫌犯愛慕女子製造假車禍　屏警連夜偵破命案

記者黃正忠／屏東報導

2021-04-09 20:01:48

屏警連夜偵破黃男愛慕女子　製造假車禍命案
▲屏東警方在黃嫌住家附近展開地毯式搜索，終於某空屋中發現曾女，經救護人員到場確認，曾女已無生命跡象。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.04.09）
8日晚間22時35分左右，屏東縣萬丹鄉發生一起假車禍命案，案發當時萬丹鄉大昌路一台白色小客車與機車發生碰撞後，小客車黃姓男子駕駛隨即下車查看，但卻將曾姓女機車騎士抱上車後離去，民眾見狀立即報警，警方接獲報案後迅速發布攔截圍捕，黃嫌於今9日06時40分自行到民和派出所投案，惟供詞避重就輕，且拒不交代曾女行蹤。

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▲55歲黃嫌被警方依妨害自由、殺人罪移送屏東地檢署擴大偵辦。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲55歲黃嫌被警方依妨害自由、殺人罪移送屏東地檢署擴大偵辦。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.04.09）
警方表示，黃姓嫌疑人於今年三月份時到通信行辦理手機門號看見曾姓女子隨即愛慕展開追求，黃嫌追求過程多次騷擾曾姓女子，曾經對女子有尾隨及在店內觸摸行為，曾女也有兩次報案紀錄，警方曾告誡黃姓嫌疑人；8日晚間於22時40分曾姓女子下班騎機車返回萬丹家途中，行經萬丹鄉萬丹路二段與廣安路口，被黃嫌以汽車撞上倒地。

小客車黃嫌隨即下車查看，但卻將曾女抱上車後離去往屏東市區方向行駛，並將車輛棄置在屏東市民學路上，警方立即通知車主前來說明，車主卻告知車已借給一名黃姓友人(年約55歲)，且不清楚該黃姓男子之去向。

警方成立專案小組於搜尋過程中，黃嫌於今9日06時40分自行到民和所投案，由於黃嫌有家暴前科，但對於案情供詞避重就輕，且拒不交代曾女行蹤。

屏東縣政府警察局刑警大隊及屏東分局即動員大量警力連夜徹查，除調閱黃嫌駕駛軌跡與其周遭監視器畫面外，更是分區派員清查沿線如公園、水溝、空屋等地均未發現曾女行蹤。

最後警方於黃嫌住家附近展開地毯式搜索，終於在某空屋中發現曾女，經救護人員到場確認，曾女已無生命跡象，有關其死亡原因及黃嫌涉案動機，因其供詞反覆，仍在釐清當中。全案偵訊完畢，將依妨害自由、殺人罪移送法辦。

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