輕軌二階環境差異分析報告審查通過 專家學者護樹現勘
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-04-09 21:00:00
高雄環狀輕軌捷運建設環境差異分析報告經環保署環評大會審查通過，高市府捷運局為落實相關護樹作為，緊緊緊立即於今（9）日邀請國立屏東科技大學森林系教授王志強、國立中興大學農業推廣中心副研究員顏志恒、國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳現勘，就輕軌軌道版設計端及施工前、中、後保護方案提供建議，經整體檢視統包商設計方案並現場實際勘查，未來施工不影響沿線樹木生長及存活率。
民眾關心輕軌施工影響小葉欖仁穩定性一節，捷運局表示，為確保美術館南側人行道小葉欖仁林蔭隧道意象，已於109年12月24日在美術館園區南側小葉欖仁進行根系調查與試挖工作。並邀請國立屏東科技大學森林系教授王志強、國立中興大學農業推廣中心副研究員顏志恒、國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳，以及社團法人高雄綠色協會理事長楊吉壽、高雄市港都社區大學副校長魯台營及台灣森林城市協會理事長莊傑任等民間護樹團體代表共同參與，顯示對於路樹保護重視的態度。
經現勘實際量測輕軌軌道版與小葉欖仁距離，樹木結構根大約都在1~1.5倍樹徑距離內。未來輕軌軌道版施工約距離2.5~3倍樹徑以外，都是結構根延伸出來稍微具有支持性的根，並非結構根，未來施工截斷根系後，評估樹木損失的根量在10~15%以下，並不會對於樹木存活造成影響。
專家學者並建議可於施工前樹幹以透氣及軟性材質保護方式；施工中樹枝修剪投藥避免傷口感染、部分鋪面保留確保穩定性；施工後回填及肥料適時給予，並調整施工範圍避免樹根結構損傷、施工期間颱風季節以彈性繩索固定，避免樹木過度搖晃等因應作為。
捷運局表示已請統包商將專家學者評估建議納入樹木移植或修剪計畫書，並配合施工現場提出修剪督導監控計畫，盡最大的努力進行樹木保護措施，並將加速辦理施工前置等作業，朝2023年輕軌成圓目標邁進。