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3月進出口金額同攀新高　四大類貨品出口創高

中央社

2021-04-09 21:51:35

貨櫃航運商長榮表示，去年12月30日所屬L型貨櫃船「長朗輪」開往美國洛杉磯途中，有部分貨櫃落海。（示意圖／中央社檔案照片）
▲財政部今天公布3月出口358.9億美元，創單月新高，年增27.1%。（示意圖／中央社檔案照片）
（中央社記者吳佳蓉台北9日電）財政部今天公布3月出口358.9億美元，創單月新高，年增27.1%，其中電子零組件、資通、塑橡膠及機械等四大類貨品出口值同創新高，進口322.3億美元也改寫單月新高；財政部樂觀預估，4月出口年增20至27%。

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財政部統計處處長蔡美娜形容，3月出口如同「大地回春」規模創空前新高，年增27.1%，也為2017年10月以來最大增幅（排除春節），已連續9個月正成長；若換算以新台幣計價，出口規模首次突破兆元、達新台幣1兆135億元，並年增19.1%。

蔡美娜指出，各國陸續施打疫苗，使市場信心提振，全球經濟加速復甦，原物料行情回暖走高，加上遠距、新興科技商機持續發威，以及科技、傳產貨品供應吃緊、調升產品報價，且市場缺料、缺貨狀況頻傳，引爆需求端搶補庫存，帶動3月11類主要出口貨品全面正成長。

3月電子零組件、資通與視聽產品、塑橡膠及機械出口值，均創歷年單月新高，各年增24.5%、38.9%、39%及29.3%，光學器材出口則年增39.3%，為2011年1月來最大增幅（不含春節）。

其餘傳產貨品成長增幅也不遜色，基本金屬、化學品各年增21.4%及34.4%，就連礦產品出口也擺脫連續12個月下滑、轉為正成長5.1%。

在強勁出口衍生需求、國際原物料行情回升及庫存回補效應下，3月進口322.3億美元，首度攀上300億美元水準，創歷年單月新高，其中，資本設備進口達60.5億美元，來到歷年單月次高，反映國內廠商投資力道，以因應出口需求並預備未來生產動能。

綜觀第1季表現，出口979.44億美元、進口835.82億美元，各年增24.6%及21.1%，蔡美娜指出，首季出、進口創近10年來單季最大增幅，為金融海嘯復甦以來首見的貿易盛況。對比亞洲四小龍國家，韓國首季出口年增12.7%，香港前2月出口年增35.1%，新加坡前2月出口僅2.8%，台灣表現相對亮眼。

第1季出、進口相抵，出超為143.6億美元，年增47.7億美元。

展望後勢，蔡美娜認為，去年下半年以來出口逐漸反轉向上、迭創新高，呈現「有基之彈」的復甦態勢，估第2季出口將可延續雙位數成長；4月出口在基期偏低、廠商訂單能見度高等有利因素支撐下，估可年增20至27%，並站穩300億美元以上。

不過，蔡美娜表示，仍需留意疫情發展、全球供應鏈缺料、廠商有重複下單情況，以及國內近期缺水狀況所帶來的不確定性。（編輯：黃國倫）1100409

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