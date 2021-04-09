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南台灣春天最大音樂盛事　屏東三大日首日熱鬧登場

記者黃正忠／屏東報導

2021-04-09 22:10:44

南台灣春天最大音樂盛事　屏東三大日首日熱鬧登場
▲潘孟安邀請在場民眾打開手機的手電筒在搖晃的燈海，期許台灣好好、屏東好好。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.09）
屏東縣音樂盛事「屏東三大日音樂節」於9日晚間在縣立體育館前盛大開唱，不僅卡司超夢幻、期待度破表，天天更以不同音樂主題：經典、文青、搖滾，吸引不同世代樂迷朝聖，還能免費入場看三天演唱會，讓樂迷大讚「超過癮」！今日首晚以「經典回憶那年代」為主題，帶來一系列最懷念、最動人的回憶金曲，樂迷們沉浸其中感動不已。

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▲今日首晚以「經典回憶那年代」為主題，帶來一系列最懷念、最動人的回憶金曲，每一首都曾是到KTV必點的招牌歌曲，特別能引起大家的共鳴，勾起當年最美的音樂愛情故事，樂迷們沉浸其中，感動不已。（圖／屏東縣政府提供,
▲今日首晚以「經典回憶那年代」為主題，帶來一系列最懷念、最動人的回憶金曲，每一首都曾是到KTV必點的招牌歌曲，特別能引起大家的共鳴，勾起當年最美的音樂愛情故事，樂迷們沉浸其中，感動不已。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.09）
而縣長潘孟安上台後僅簡短致詞，感謝所有人配合防疫戴上口罩，接著點唱「祈禱」，邀請在場民眾打開手機的手電筒，在搖晃的燈海，悠揚的歌聲中，期許台灣好好、屏東好好！成為今晚最感動的一幕！

明（10日）第2天晚間7點起，將以文青主題登場，有華語樂壇天后田馥甄、閻奕格、鼓鼓呂思緯、李友廷與白安；後天（11日）第3天是搖滾主題，力邀人氣樂團滅火器、告五人、婁峻碩及好樂團，卡司一天比一天強，人潮預估今年將會突破往年紀錄。

屏東縣政府表示，今年疫情雖穩定，但仍請大家在觀賞表演期間做好防疫措施、戴口罩，保護自身安全，本次活動將連續三日於仁愛路上、勝利路口、公園路口等出入口，安排工作人員測量體溫，請觀眾依照現場指示配合量體溫、戴口罩入場。

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