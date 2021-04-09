中職／詹智堯關鍵清壘打　樂天延長賽險勝味全取3連勝

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5局上，味全先發林子昱又遇到了麻煩，一出局後又是邱丹靠著四壞球保送上壘開啟攻勢，隨後陽耀勳敲出二壘安打將跑者推進到二三壘，陳晨威一壘方向滾地球，造成一壘手發生接球失誤，三壘跑者回本壘得到本場第2分。
樂天先發張喜凱本季前2戰合投10局，只丟掉2分，防禦率僅1.80，今天他掛帥主投表現也相當精采，前5局讓味全無功而返，僅被敲2安，雖送出3次保送，但仍力保不失。
6局下，主場軍終於有所回應，劉基鴻一上來就敲出二壘安打攻佔上得點圈，隨後兩名打者赫雷拉和陳品捷都無功而返，不過全浩瑋適時擊出中外野方向落地一壘安打，將比數追成1:2。
第7局味全延續攻勢，朱祥麟一上來就敲二壘安打，吳東融觸身球保送，在抓到一個出局數後，樂天決定讓張喜凱結束今天的投球任務，由游朝惟接替投球；味全這時也更換代打，張祐銘首打席就敲出一支追平安打，讓兩隊回到2:2平手。
9局下，兩出局後李凱威從陳禹勳手中敲出二壘安打，結果又輪到此前敲出首安、首打點的張祐銘，但這次他未能建功，兩隊以平手狀態進入到延長賽。
由於天母球場有規定打到晚間10點還沒分出勝負，那就在該局結束後宣告兩隊平手。不過樂天在第11局拒絕握手言和，靠著味全投手蔡明憲不穩之際，靠著1支安打和2次保送攻占滿壘，之後詹智堯適時掃出清壘安打，讓客隊取得5:2領先，最終也以此拿下比賽。