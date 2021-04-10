大甲媽深夜起駕 數萬信眾雙手合十跪迎

台灣一年一度宗教盛典「大甲媽祖遶境」，今日深夜由鎮瀾宮啟程了！大甲媽鑾轎由鎮瀾宮董事長顏清標、前總統馬英九、台中市長盧秀燕共同扶轎。儘管疫情尚未控制，仍有數萬信眾雙手合十跪迎大甲媽起駕，隨後陣仗浩大展開9天8夜遶境行程。沿途將行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，長途跋涉超過300公里。





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大甲媽出巡每年都會吸引百萬人次隨行，去年受到疫情影響，規模精簡，信眾大幅減少。今年如期舉辦，因疫情尚未控制，仍延續不躦轎腳、不開放香客大樓入住、不吃大鍋飯、入廟實名制、全程戴口罩五大防疫措施。此外，今日鎮瀾宮及周邊商圈列減壓供水區，原本擔心香客湧入，供水吃緊，幸好事前準備得當，廟方宣導節約用水奏效，並未出現缺水問題。





今天上午，鎮瀾宮湧入大批人潮，各宮廟陣頭絡繹不絕參拜，傳統技藝團體輪番獻藝，下午3時許，由總統蔡英文恭請正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖上轎，黨政各界領袖紛來參拜。鎮瀾宮越晚越熱鬧，人潮由四面八方湧入，蔣公路萬頭動，宛如不夜城。





▲大甲媽深夜起駕，數萬信眾湧入，鑾轎在人潮推擠中出廟門。（圖／鎮瀾宮提供）

深夜11 時05分，號角聲齊鳴，三聲起馬炮震天價響，鑼鼓及炮竹聲不絕於耳，前總統馬英九、台中市長盧秀燕陪同鎮瀾宮董事長顏清標扶鑾轎，廟埕擠爆，滿滿信眾雙手合十跪迎鑾轎，由於人潮擁擠，神轎在推擠中左搖右晃，約四分鐘快速出廟門。





事實上，由於疫情關係，為免人潮太擁擠，鎮瀾宮一再呼籲信眾及陣頭等分散前行，有不少民眾到鎮瀾宮拜拜祈福後，即啟程徒步遶境，陣頭等也在鎮瀾宮進香朝拜後陸續出發，即使如此，當鑾轎起駕時，恭迎人潮仍順天路擠得寸步難行，緊戴口罩隨行人龍看不到盡頭，盛況再現。





▲大甲媽深夜起駕，數萬信眾湧入，順天路萬頭鑽動有如不夜城。（圖／鎮瀾宮提供）

大甲媽今天深夜起駕後，展開9天8夜遶境行程，4月10日駐駕彰化市南瑤宮，4月11日駐駕西螺鎮福興宮，4月12日駐駕新港鄉奉天宮，4月13日上午8時，在新港奉天宮舉行祝壽大典後返程，4月14日駐駕西螺鎮福興宮，4月15日駐駕北斗鎮奠安宮，4月16日駐駕彰化市天后宮，4月17日駐駕清水區朝興宮，4月18日回鑾大甲鎮瀾宮。









