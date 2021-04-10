女子全身都愛馬仕闖關 350萬元精品全被海關沒入
記者李春台/桃園報導
2021-04-10 00:44:12
受全球新冠肺炎疫情影響，歐洲精品產量銳減，9日中午12時許，一名本國籍張姓女子從香港搭乘國泰航空CX-494班機返台，入境從免申報綠線櫃台入境，被海關人員攔查行李，發現大批包包被捲在塑膠袋內，結果清查包括有愛馬仕包包、皮夾、皮帶、圍巾、零錢包與1個香奈兒包包等精品，總計26件，市價粗估逾350萬元，由於已超過每人2萬元免稅額度，海關人員依規定將這批名牌包全數沒入。
關務署台北關指出，張姓女子入境時被海關隨機攔查行李，發現有多達26件愛馬仕、香奈兒等名牌包包與皮件等物，市價粗估逾350萬元。張女聲稱，因久居國外最近返台，受友人委託購買精品，入境時不熟悉台灣相關規定才從綠線台通關，但因張女入境未誠實申報，還走免申報的綠線，海關人員解釋後仍依「海關緝私條例」將這批物品全數沒入。
台北關表示，根據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第11條規定，旅客攜帶自用及家用行李物品 （管制品及菸酒除外） 總值在完稅價格台幣2萬元以下者免稅，若攜帶行李物品超出規定者，應於入境時經由紅線櫃台，主動向海關誠實申報，一旦超過，入境時又未主動申報，若遭海關人員查獲，將依「海關緝私條例」將全數沒入，或依照完稅價格補稅後購回。