菲立普親王過世舉國同哀！消息：哈利王子應會返英奔喪

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)的夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王(HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh)，於昨(9日)離世，享耆壽99歲。在英國上下舉國同哀的時刻，外界也關注身在美國的孫子哈利王子(Prince Harry)，是否會偕妻子回去奔喪，畢竟2人不久前才公開於節目中大爆王室秘辛、種族歧視，引發軒然大波。有消息人士向外媒透露，哈利王子應該會回英國送祖父最後一程，但他懷孕的妻子梅根(Meghan Markle)則可能不會隨行。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外媒報導，有消息人士向《紐約郵報》表示，由於菲立普親王之死，哈利可能會進行自卸任王室成員後，第一次的返鄉之旅。雖然先前已有風聲傳出，哈利本就打算今年夏天回英國一趟，一方面為爺爺慶祝百歲生日，一方面也替亡母戴安娜王妃的紀念活動站台，但祖父過世將使哈利的這項計畫提前執行。至於哈利王子的妻子梅根，消息則指出，雖然在這艱難時刻，梅根也希望陪伴在丈夫身邊，但因她正懷著第2胎，預產期為今年夏天，而返英的飛行時程長達12小時，能否成行要由醫生決定，外界認為梅根隨夫返英的可能性不高。▲哈利夫婦接受美國脫口秀主持人歐普拉專訪一事，惹出不少風波，英國媒體爭相報導。（圖／美聯社／達志影像）即使哈利會返英，但專訪風波一事已讓夫妻倆在英國人心中的形象大打折扣，而此番菲立普親王過世，恐怕也會有國民把帳算到哈利夫婦頭上，認為是他們的專訪打擊了老人家的心情，間接造成菲立普親王的健康情況惡化。由於菲立普親王為人低調，加上仍有防疫的考量，伊莉莎白二世考慮修改喪禮及儀式安排，親王的靈柩也可能不會停放供國民瞻仰，並長眠於溫莎堡的浮若閣摩爾花園(Frogmore Gardens)內。▲▼菲立普親王長伴伊莉莎白二世70多載，共同養兒育女、帶領王室，現在卻先一步女王而去。（圖／美聯社／達志影像）哈利生在皇室好可憐 英大主教：彷彿無期徒刑不得假釋 罵人罵到便衣警 非裔女羞辱亞裔「把新冠帶到美國」遭逮富比世2021全球富豪榜 亞馬遜創辦人蟬聯、台15人上榜