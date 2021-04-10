白宮12日召集半導體產業領袖峰會 台積電受邀

美國白宮9日宣布，將於當地時間12日召開半導體供應鏈視訊會議，邀請台積電、英特爾、三星等全球科技大廠參與，共商如何解決晶片短缺等問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，會議將由白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)與商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)共同主持，受邀的公司則預計由執行長或高級主管出席。

《華爾街日報》指出，蘇利文參與會議一事，反映出半導體的戰略重要性，以及美國對於在該產業主導力減弱的擔憂，對於半導體短缺造成的國安漏洞，拜登政府將其列為經濟和國安優先事項。

據白宮公布的參加名單，世界主要晶片製造廠，包括台積電(TSMC)、三星電子(Samsung)、格芯(Global Foundries)、英特爾(Intel)等都會參與。

美國方面則有多間仰賴晶片的產業公司受邀，如汽車、電腦、通訊、雷達製造商等，包含福特汽車、通用汽車、戴爾科技、電信業者AT&T、記憶體大廠美光(Micron)。有關報導指出，拜登總統也希望藉此討論與

美國就業計劃有關的提案，創造就業機會並確保美國經濟競爭力。