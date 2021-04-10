歐洲第一槍　法國民間向法院控訴維族強迫勞動

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提出控告的是反貪腐非政府組織「雪巴」（Sherpa）、「標籤倫理聯盟」（Collectif Ethique sur l’étiquette）、歐洲維吾爾學院（IODE）和曾被關押在新疆的一名維吾爾族女性。
控方以「澳洲戰略研究所」（AustralianStrategic Policy Institute, ASPI）2020年3月公布的維吾爾族強迫勞動調查報告為基礎，要求法國司法機關調查這些企業，並指控他們「持續外包一部分產量給有關工廠，或以新疆棉產品獲利，成為嚴重罪行的共犯」。
非政府組織相信，這4間跨國公司透過維吾爾族強迫勞動製作的商品而獲利；他們同時也認為這些企業並未做出足夠的努力來確保他們的外包沒有涉入維吾爾族遭受的迫害中。
因此，控方訴諸司法來檢核這些行為是否為「隱匿嚴重奴役罪行」、「隱匿組織型人口販賣」，或甚至「隱匿種族滅絕罪與違反人道罪」。
控方代表知名人權律師布爾登（William Bourdon）已向巴黎法院提出訴訟，他表示，「這將是接下來幾個月歐洲各國一系列控訴的開始」。
控訴書中，Inditex集團被控與新疆的重要紡織製造商有密切聯繫，但Inditex否認此說法。UNIQLO則是被控使用布料來自新疆以及可能有成千上萬維吾爾被迫勞動的安徽地區。
至於SMCP，其主要股東為中國的山東如意控股，根據ASPI報告，SMCP早就在2010年起於新疆開設多間工廠。而SKECHERS的法國公司則是被控在其中一間山東工廠運用來自新疆、被迫工作的勞工。
控方宣布將於12日在巴黎召開記者會，並邀請最近剛因維吾爾議題而遭到中國制裁的歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）以及歐洲維吾爾學院創辦人、社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）與會。（編輯：周永捷）1100410