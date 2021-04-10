今「北涼南暖」南北溫差大 北海岸、東北部慎防局部大雨
記者賴志昶／台北報導
2021-04-10 07:51:55
根據中央氣象局資訊，今（10）日受東北季風影響，中部以北與東北部地區天氣較涼，低溫約16度，但其他地方白天可到26至29度，南北溫差大；在雨勢方面，東北部、基隆北海岸為迎風面，有局部大雨發生機率。
氣象局指出，今（10）日仍受東北季風影響，清晨天氣較涼，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方在18至20度，白天北台灣仍偏涼，桃園以北高溫只有20度左右，竹苗及宜花約22到24度，其他地方可以來到26至29度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。
氣象局表示，迎風面東半部地區有短暫雨，桃園以北也有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部有局部大雨發生機率，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。
氣象局提醒，東北風仍強，台南以北、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。
另據環保署空氣品質預報資訊，10日環境風場為東北風，受微量境外臭氧持續移入及光化作用影響，午後臭氧濃度易上升，南部位於下風處，擴散條件稍差，易累積污染物；宜蘭、花東空品區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部沿海地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。