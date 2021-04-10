義大利動用政府黃金權力　擋中國收購半導體產業

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德拉吉8日在一場記者會中直言，對具戰略敏感性且「易受中國競爭影響」產業，政府將祭出「黃金權力」加以保護。他支持經濟發展部長喬捷堤（GiancarloGiorgetti）的看法，認為應擴大黃金權力適用的產業範圍，不只半導體，更該擴大到汽車、鋼鐵等產業。
義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利政府阻擋中國收購的這家半導體企業是米蘭LPE公司，LPE是義大利唯一一家具有全球性領先外延技術的半導體公司，擁有自己的專利。
報導指出，LPE是中型企業，有61名員工，2019年營業額為2790萬歐元，利潤710萬歐元，2018年營業額4930萬歐元，利潤1470萬歐元，主要營收來自專精的晶片外延技術，這項技術被認為有很高的經濟戰略價值。
義大利艾吉新聞社（AGI）指出，在3月31日內閣會議中，經濟發展部、國防部、外交部都一致支持對中國動用政府黃金否決權，阻擋中國企業收購米蘭LPE半導體公司70%的控股權。
據與會人士透露，不少政府高層憂心，中國收購義國產業恐牽涉更多國家安全領域，包括基礎能源設施、人工智能、5Ｇ、物聯網等。（編輯：黃自強）1100410