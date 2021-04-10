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美國出現4例嬌生疫苗接種血栓！歐洲藥管局調查

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-10 10:48:24｜2021-04-10 10:55:39

▲美國近日出現4例施打嬌生疫苗的血栓案例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國近日出現4例施打嬌生疫苗後產生血栓的案例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
英國的AZ疫苗血栓疑雲未解，其他疫苗也陸續有狀況傳出。美國近日出現4例注射嬌生(Johnson & Johnson)的新冠疫苗後，發生罕見血栓的個案，對此嬌生則表示，目前無證據顯示血栓與疫苗有關，正與監管部門進行詳細原因調查。

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綜合外媒報導，歐洲藥品管理局(EMA)9日表示，截至目前為止，已接獲4起美國民眾接種嬌生疫苗後，出現血栓的報告，在4起伴有血小板減少的血栓病例中，還有1例死亡，但也強調現在尚無明確證據，證實疫苗和血栓有關。

報導指出，截至當地時間8日為止，美國已有近500萬人注射了嬌生疫苗，美國食物及藥品管理局(FDA)則指出，有收到血栓報告，部分個案並同時出現血小板水平低的現象，但亦有很多其他原因會導致類似情況，暫時沒發現與疫苗有何因果關係，正在調查及評估個案，並已向EMA提供相關數據。

歐洲聯盟執行委員會3月時，已有條件批准嬌生疫苗的銷售許可，但嬌生疫苗尚未在歐洲開始被使用。

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