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聖文森火山噴發　灰礫如雨數千人急撤

中央社

2021-04-10 12:18:08

▲加勒比海島國聖文森的索夫瑞火山在休眠數十年後爆發，火山灰雲密布，滾燙的火山礫有如雨下，當地急撤數千驚慌居民至安全地點。（圖／美聯社／達志影像）
▲加勒比海島國聖文森的索夫瑞火山在休眠數十年後爆發，火山灰雲密布，滾燙的火山礫有如雨下，當地急撤數千驚慌居民至安全地點。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社安巴首都聖約翰9日綜合外電報導）加勒比海島國聖文森的索夫瑞火山在休眠數十年後爆發，今天火山灰雲密布，滾燙的火山礫有如雨下，當地急撤數千驚慌居民至安全地點。

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聖文森國家緊急管理組織（NEMO）表示，境內最高峰索夫瑞火山（La Soufriere）第一波噴發是在今天上午，當時噴出達6000公尺高的熱灰與煙塵。

法新社報導，西印度群島大學（University ofthe West Indies）地震研究中心（Seismic ResearchCenter）表示，下午第2次噴發的規模較小，但仍噴出4000公尺高的火山灰雲。

NEMO推文：「在紅色與橘色警戒區的民眾撤離工作仍然急迫，厚重火山灰落下，能見度極差，撤離作業有些受阻。」

News784新聞網站播出一段影音顯示，民眾攜帶背包和旅行箱沿著街道走，空中瀰漫著嗆人的灰雲。

另一段影片裡，一名男子撿起一小塊噴到屋子陽台和屋頂的火山岩塊，說火山灰礫像下雨般落在民宅。

高約1234公尺的索夫瑞火山自1979年後就不曾爆發，最大一次噴發則是一個世紀前的1902年，當時造成1000多人喪生。在這次爆發前，索夫瑞火山其實已隆隆作響數月。

西印度群島大學科學家推文說，現在看來噴發會持續幾天或數週。大學地震研究中心表示，一旦爆發一次就可能再噴發多次。

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）8日晚間對所謂紅區下達疏散令，紅區位於群島的最大島，約有居民1萬6000人。聖文森及格瑞那丁為群島國家，人口約10萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1100410

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