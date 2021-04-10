NBA／怪物狀元破多項紀錄 首度當控衛繳驚人數據
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-10 11:52:41
年僅20歲的鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson不斷進化，今(10)日幫助球隊以101:94擊敗東區第2的76人，Williamson此役攻下37分15籃板8助攻，為史上第2年輕，目前場均26.5分，命中率高達61.7%也締造多項紀錄。
日前美國媒體《ESPN》列出一份25歲以下年輕球員的潛力排行表，Williamson高居第2，僅次於22歲的獨行俠「歐洲金童」Luka Doncic，美媒相當看好他未來能接班美國隊。
今天出戰76人，Williamson出賽35分鐘，28投15中，繳出37分15籃板8助攻，成為NBA史上第2年輕，單場35+15+5的球員，其中籃板和助攻都刷新生涯新高，生涯第2個賽季就展現出主宰力。
此外，美國媒體統計，Williamson本季至今場均26.5分，是史上所有達到60%+命中率最高的，同時，史上所有場均出手15+的球員中，投籃命中率61.7%是最高的。
鵜鶘主帥Stan Van Gundy表示，「這次我們今年第一次讓Zion整場比賽都擔任球隊的控衛，他全場都有球拿在手中。」並希望他能從中學習到更多，想培養他全方位的能力。