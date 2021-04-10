阿里巴巴涉壟斷遭罰！吞近800億罰金 聲明「堅決服從」
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-10 11:46:19
中國電商巨擘阿里巴巴，近來屢遭北京盯上，中國國家市場監督管理總局今(10日)宣布，阿里巴巴因「二選一」的不正當交易行為，已違反《反壟斷法》，遭行政處罰人民幣182億元(折合新台幣約790億元)的罰單。對此阿里巴巴則簡單回應，說會服從懲罰的結果。
綜合陸媒報導，中國國家市場監督管理總局於公告裡寫到，調查發現，阿里巴巴集團在中國境內網絡零售平台服務市場具有支配地位。自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並藉助市場力量、平台規則和數據、算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。
公告並指出，阿里巴巴集團實施「二選一」行為，排除、限制了中國境內網絡零售平台服務市場的競爭，妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平台經濟創新發展，侵害了平台內商家的合法權益，損害了消費者利益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。
據此，中國市場監管總局依法對阿里巴做出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元(人民幣)中4%的罰款，計182.28億元。同時，按照行政處罰法堅持處罰與教育相結合的原則，向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求其圍繞嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面進行全面整改，並連續3年向市場監管總局提交自查合規報告。
阿里巴巴隨後發表簡短聲明，聲稱會「誠懇接受，堅決服從」處罰，強調將強化依法經營，加強符合規定的體系建設，立足創新發展，履行社會責任。