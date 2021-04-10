大林蒲遷村服務中心揭牌 陳其邁：一定一一回應市民
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-10 12:23:35
高雄市政府在大林蒲當地開設「大林蒲遷村服務中心」，今（10）日上午，由高雄市長陳其邁率市府局處首長，與議長曾麗燕及多位前鎮小港區議員共同揭牌啟用，高市府說，服務中心將有10位諮詢專員進駐，提供民眾一對一的說明，對於場外仍有一些民眾抗議，陳其邁強調，一定一一回應市民，遷村是要讓大家歡喜搬新厝，大家要有共識。
高雄市政府為就近直接服務大林蒲鄉親，說明及解答遷村計畫書內容與補償、救濟項目，在大林蒲當地開設「大林蒲遷村服務中心」；都發局長楊欽富指出，遷村計畫書公布後也和市長來辦過說明會，先前曾宣布有五大項的補償，包含私有住商土地、私有非住商土地、地上物補償、法定補償及津貼，以及專案救濟及補貼五大項，若市民還有不清楚的部分，服務中心就可以提供需要的民眾一對一的說明。
楊欽富說，服務中心的服務內容包括：一、「解說村安置計畫書（草案）」有關各項查估標準、補償與救濟內容；二、依據個人條件與需求，提供補償救濟金之「試算服務」；三、「傾聽鄉親意見」供計畫書修改參考；四、針對行動不便或有個別需求者，亦可撥打電話請諮詢專員「到府解說」；服務中心假日不休息，每天早上8點半到晚上8點，都會有服務人員提供協助。
對於場外仍有一些反對遷村的居民在場外抗議，陳其邁表示，現在大林蒲的遷村，第一階段是公布草案，第二則會有三場到不限場次的說明會，這些說明會完之後才會定案，一場說明會沒有共識，就第二場、第三場、第四場，再沒有，就第五場、第六場、第七場，市長都會親自主持「一一回應市民」，務必要讓每一個大林蒲的市民都受到妥善的照顧，保障他們的財產權、生活權跟社會權，這個是大林蒲遷村最重要的原則。 陳其邁表示，大家都知道大林蒲周遭因長期的汙染，一直希望說能夠有一個更好的環境來照顧大林蒲的居民，所以我們也選定了在鳳山小港段，未來搬遷的地方不僅交通便利，生活的品質也會更好，我們也會在公共服務、社會服務，譬如說醫療、學生的教育、周遭生活的改善，以及長照都會一併到位，務必要讓大林蒲的居民搬遷之後能夠受到最好的照顧。 針對部分居民還有意見，陳其邁強調，針對他們的問題，在第一次說明會完，市府內也已經召開過兩次會議，因為有一些涉及到預算還要再增加，市府也持續在跟行政院和經濟部協商，看哪一些方案是不是對居民的照顧可以再多一點，以及上次議長、議員們反映過的公共設施保留地，也從善如流，確實是有一些過去被劃定保留地，沒有按原來都市計畫或城市規劃走，那這些權利的確保，市府會從優來作處理。
陳其邁也再次強調，遷村是歡喜搬新厝，「大家講好、有共識」才接續往後走，大家若沒有共識，覺得都不想遷，那這個遷村計畫也不會成功，市府一項一項針對居民不同的意見來解決，這次也感謝都發局找了幾位對於相關的事項都非常了解的專業諮詢人員，就地來提供大林蒲居民最直接最在地的服務，跟居民直接對話。