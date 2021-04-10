大林蒲遷村服務中心揭牌　陳其邁：一定一一回應市民

高雄市政府在大林蒲當地開設「大林蒲遷村服務中心」，今（10）日上午，由高雄市長陳其邁率市府局處首長，與議長曾麗燕及多位前鎮小港區議員共同揭牌啟用，高市府說，服務中心將有10位諮詢專員進駐，提供民眾一對一的說明，對於場外仍有一些民眾抗議，陳其邁強調，一定一一回應市民，遷村是要讓大家歡喜搬新厝，大家要有共識。





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▲大林蒲遷村服務中心將有專人提供民眾一對一說明。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）

× ▲大林蒲遷村服務中心將有專人提供民眾一對一說明。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）

楊欽富說，服務中心的服務內容包括：一、「解說村安置計畫書（草案）」有關各項查估標準、補償與救濟內容；二、依據個人條件與需求，提供補償救濟金之「試算服務」；三、「傾聽鄉親意見」供計畫書修改參考；四、針對行動不便或有個別需求者，亦可撥打電話請諮詢專員「到府解說」；服務中心假日不休息，每天早上8點半到晚上8點，都會有服務人員提供協助。





▲「大林蒲遷村服務中心」揭牌，場外仍有民眾抗議。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）

× ▲「大林蒲遷村服務中心」揭牌，場外仍有民眾抗議。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）

▲高雄市長陳其邁、議長曾麗燕聆聽現場民眾的疑問。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）

× ▲高雄市長陳其邁、議長曾麗燕聆聽現場民眾的疑問。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）

▲服務中心現場也擺設未來安置宅預定地的地圖示意模型，讓民眾能更清楚安置宅的相對位置與生活機能。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.10）