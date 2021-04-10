NBA／柯瑞連5場30+無用 比爾關鍵「四分打」險勝勇士
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-10 12:38:56
巫師今(10)日作客出戰勇士，雙方激戰到最後一刻，主力後衛Bradley Beal(比爾)關鍵「四分打」逆轉戰局，加上勇士最後一擊失誤斷送比賽，終場巫師以110:107險勝勇士，勇士雖輸球但Stephen Curry(柯瑞)仍延續連5場30+分紀錄。
巫師首節一度領先9分，不過勇士很快做出調整，讓比賽陷入膠著，第四節剩下34秒，Curry漂亮切入轉身上籃，勇士反超，接著Green防守擋下Beal，巫師趕緊犯規搶時間，送Curry上罰球線兩罰俱中，手握3分領先。
巫師反攻，Westbrook三分球落空，但Beal搶到關鍵籃板，自己出手三分球命中追平比分，還要到加罰反超1分，神奇「四分打」逆轉戰局。
最後6.1秒，Damion Lee替補上場，無奈發生傳球失誤，勇士只好賠上犯規，Beal兩罰全進鎖定勝利，巫師終場以3分之差險勝，收下2連勝。
巫師以八村壘的22分為最高，Beal挹注次高的20分6助攻，「大三元製造機」Westbrook繳出19分14助攻14籃板再度達標。
勇士方面，Curry攻下全場最高32分6籃板5助攻，連續5場得分破30分大關，可惜最後關頭隊友不給力無緣2連勝，Kelly Oubre Jr.貢獻次高23分。